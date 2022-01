DK: Coronatal sætter rekord med yderligere 33.493 tilfælde

Ritzaus Bureau Tirsdag, 18. januar 2022 - 16:59

Det seneste døgn er der registreret yderligere 33.493 tilfælde med corona i Danmark. Det er det højeste til dato under hele epidemien.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI), der under epidemien dagligt har opdateret omkring smitteudviklingen.

Til gengæld fortsætter den seneste tids trend med et fald i antallet af personer med corona, der er så syge, at de skal indlægges på intensivafdelingerne.

Og det viser, at de to kurver skiller sig ud i forhold til hinanden, så antallet af indlagte ikke følger med antallet af smittede, vurderer Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

Ud af de 33.493 smittetilfælde er 2002 af dem reinfektioner. Det vil sige, at der er tale om en person, der før har prøvet at være smittet med corona.

De 33.493 smittetilfælde er fundet i samlet 193.130 PCR-prøver. Det betyder, at andelen af prøver, der er positive for coronavirus, udgør 17,3 procent. Det er den højeste andel for et døgn for hele epidemien.

Folk mangler i samfundet

Og det ligner ifølge Hans Jørn Kolmos ikke en kurve, der er knækket, sådan som det ellers er blevet vurderet fra flere sider.

Det skaber ifølge professoren et nyt problem.

- Nu er problemet faktisk ikke så meget de indlagte. Nu er problemet faktisk antallet af smittede, der bliver nødt til at være hjemme i isolation.

- Og de fleste af dem er nok i en eller anden grad syge og skal ikke møde på arbejde. Så det er det, der begynder at være problemet nu, siger han.

Så det kan blive et problem, at der ikke vil være nok medarbejdere i det offentlige, der kan gå på arbejde uden at smitte andre, vurderer Hans Jørn Kolmos.

Han anslår, at der meget vel kan komme op mod 45.000 daglige smittetilfælde, sådan som Statens Serum Institut vurderede det kort før nytår.

På sygehusene er der tirsdag indlagt 810 coronapatienter. Det er otte flere end mandag.

Færre på intensiv

De 810 indlagte patienter er det højeste denne vinter. Til gengæld er antallet af intensivpatienter og respiratorbrugere på det laveste niveau i flere uger.

Tirsdag er der ud af de 810 indlagte 49 personer på intensiv. Og af de 49 er der 29 personer, der får hjælp af respirator. For begge opgørelser skal man tilbage til slutningen af november for at finde tilsvarende lave antal.

De indlagte patienter dækker over personer, der er på hospitalet på grund af corona eller med corona. For alle patienter er corona ikke årsagen til, at de er indlagt.

Der er det seneste døgn registreret yderligere 14 coronarelaterede dødsfald. Dermed er i alt 3519 smittede nu døde under epidemien.