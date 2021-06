DK: 592 personer er det seneste døgn smittet med corona

Ritzaus Bureau Lørdag, 05. juni 2021 - 14:16

Det seneste døgn er 592 personer registreret smittet med coronavirus. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Det er første gang siden slutningen af april, at det daglige antal registrerede nysmittede ligger under 600.

De nye smittede er fundet blandt 171.834 PCR-prøver. Det er dem, der tester ved podning i svælget.

Andelen af prøverne, som har fundet positive testsvar - også kaldet positivprocenten - svarer til 0,34.

Lektor og ph.d. Viggo Andreasen fra Roskilde Universitet har speciale i matematisk epidemiologi. Han er positivt overrasket over lørdagens smittetal og påpeger, at det relativt lave antal smittede er fundet i et ellers højt antal prøver.

Sæsoneffekten mærkes

Det varmere vejr, som medfører, at vi opholder os mere udendørs, ser ud til at have en væsentlig effekt på smitten, bemærker Viggo Andreasen.

Fænomenet kendes som "sæsoneffekten".

- Coronavirus har vist sig at have langt sværere ved at sprede sig om sommeren end om vinteren.

- Sæsoneffekt, vaccinationer og intensiv testning holder tilsammen coronavirus stangen, og måske driver det endda smitten ned, siger Viggo Andreasen.

Antallet af indlagte på landets hospitaler er faldet med 11 til 134. Det er det laveste antal indlagte siden 25. oktober sidste år.

Af de 134 ligger 30 personer på intensiv, mens 22 af dem får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Ifølge Viggo Andreasen er det værd at nævne, at den indiske coronavariant ikke har fået sit tag i Danmark, som det for eksempel er tilfældet i Storbritannien.

Varianten er mere smitsom end både det oprindelige coronavirus og den britiske variant og har altså betydning for den samlede smitteudvikling.

- En kombination af udbredt testning, sekventering og intensiv smitteopsporing er vores bedste bud på, at vi ikke har problemer med den indiske variant i Danmark, siger Viggo Andreasen.

Næsten 40 procent har fået første stik

Ved sekventering analyseres coronaprøver for at fastlægge, hvilken type virus der eventuelt er fundet.

Ud over de PCR-testede er der det seneste døgn foretaget 487.903 lyntest. De positive svar herfra indgår ikke i det samlede antal smittede grundet usikkerhed om testsvaret.

Der er det seneste døgn sket et dødsfald.

For at bekæmpe smitten med corona har Danmark siden december sidste år været i gang med at vaccinere borgerne. Og det arbejde går fremad.

Siden december har 2.326.333 personer fået mindst et stik med en coronavaccine. Det svarer til næsten 40 procent af befolkningen.

Vaccinationerne er en tungtvejende årsag til, at epidemien i Danmark er under kontrol, påpeger Viggo Andreasen.

- Lige nu har vi en situation, hvor virus ikke spreder sig, og hvor vi skal forvente, at virus bliver mindre udbredt de næste uger, hvis vi ikke ændrer på de eksisterende restriktioner, siger han.