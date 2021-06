DK: 12-15-årige får tilbudt coronavaccine

Ritzau Torsdag, 17. juni 2021 - 17:12

Børn i alderen 12-15 år får til efteråret mulighed for at blive vaccineret mod covid-19.

Det siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, torsdag på et pressemøde om emnet i Eigtveds Pakhus i København.

Dermed lægger Danmark sig op ad en vurdering fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Tilbuddet om vaccination til de 12-15-årige vil ske, når alle grupper i alderen over 16 år er færdigvaccineret.

Det kommer "formentlig" til at ske fra september.

Skal øge immunitet

Søren Brostrøm understreger ved pressemødet, at tilbuddet om vaccine til de 12-15-årige primært sker ud fra et ønske om at få øget graden af immunitet i befolkningen.

- I september vil vi være færdige med at tilbyde vaccine til alle over 16 år. Det er meget tilfredsstillende.

- Men vi har brug for mere befolkningsimmunitet. Derfor vil vi tilbyde vaccinen til 12- til 15-årige. Det vil medvirke til, at vi bevarer epidemikontrollen hen over vinteren, siger Søren Brostrøm.

Han fortæller, at børn født i 2005 vil blive de første blandt de 12-15-årige, der får tilbudt vaccinen.

Fra årgang 2005 er cirka halvdelen allerede vaccineret, fordi de har haft fødselsdag i år og således er fyldt 16 år.

- Det er frivilligt, der kommer ikke til at være nogen tvang, siger Søren Brostrøm.

- Fravalg vil blive respekteret, ligesom tilvalg vil blive det, siger han.

Vil se på andre landes erfaringer

Sundhedsstyrelsen vil i de kommende måneder følge med i internationale erfaringer og sikkerhedsdata om vaccination af børn og unge, inden udrulningen bliver sat i gang.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) godkendte i maj, at vaccinen fra Pfizer/BioNTech kunne bruges til børn fra 12 år og opefter. Indtil da havde vaccinen kun været godkendt til personer ned til 16 år.

Ifølge Sundhedsstyrelsen forventes det, at andre coronavacciner, blandt andet vaccinen fra Moderna, som er godkendt i Danmark, senere kan få udvidet EU-godkendelsen til personer under 18 år.