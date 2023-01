DK-regering gentager: Ingen godtgørelse for Pituffik

Anders Rytoft Mandag, 16. januar 2023 - 08:48

Tjener den danske stat penge på militærbasen i Pituffik?

Det ønsker Mariane Paviasen (IA) at se dokumentation på.

I den forbindelse fremfører hun tre paragraf 37-spørgsmål: Hvor mange penge, er der i så fald tale om, hvordan bliver de tjent og ikke mindst, hvilke fordele har militærbasen for den danske stat.

Spørgsmålene skal ses i lyset af, at der gennem mange år har været en diskussion om, hvorvidt Danmark har fået rabat på sit NATO-medlemskab på grund af Pituffik. Danmark har dog sidste år vedtaget, at Danmarks udgifter til forsvar og sikkerhed skal op på to procent af landets bruttonationalprodukt i løbet af det kommende årti.

I lighed med tidligere gange spørgsmålet er blevet stillet, slår den danske regering fast med reference til forsvarsaftalen fra 1951, at Danmark ikke får godtgørelse fra USA's regering for landets brug af forsvarsområdet Pituffik.

Til gavn for sikkerheden

Til spørgsmålet om, hvilke fordele militærbasen har for den danske stat, svarer den danske regering med henvisning til den samlede dansk-grønlandsk-amerikanske aftalepakke for servicekontrakten, at parterne anerkender Pituffiks nøglerolle i grønlandsk, amerikansk og transatlantisk sikkerhed.

- Kongerigets fortsatte samarbejde med USA om Pituffik vurderes at være til gavn for NATO og amerikansk national sikkerhed, såvel som for Danmark, Færøerne og Grønland.

I svaret til Paviasen oplyser Skatteministeriet, at den gensidige skatteaftale, der vedrører fordeling af beskatningsretter mellem Danmark og Grønland, i bestemte opregnede situationer kan medføre, at Danmark bevarer beskatningsretten over dansk arbejdskraft.

Korttidsansatte kan være skattepligtige til Danmark

Det gælder for eksempel danske fuldt skattepligtige, der kortvarigt opholder sig i Grønland i mindre end seks måneder, hvilket i øvrigt gør sig gældende, når grønlandsk fuldt skattepligtige opholder sig i Danmark, eller hvor grønlandske virksomheder har aktiviteter i Danmark.

Det vil sige, at danskere, der i en kort periode arbejder på Pituffik, kan vise sig at svare skat i Danmark.

Skatteministeriet bemærker, det er en særskilt aftale, der ikke er direkte forbundet med militærbasen.