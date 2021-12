DK-Finanslov: Millionbeløb til socialt arbejde i Grønland

Thomas Munk Veirum Mandag, 06. december 2021 - 07:45

Den danske regering præsenterer mandag morgen finansloven for det kommende år, og der er blevet plads til flere initiativer inden for socialområdet i Grønland men også til forebyggende arbejde i Danmark.

Det viser resultatet af forhandlingerne om den såkaldt Nordatlantiske pulje, hvor de to grønlandske mandater i Folketinget har fået lov at sætte deres aftryk. Det oplyser de to folketingsmedlemmer til Sermitsiaq.AG, og fordelingen af hele puljen kan ses i bunden af artiklen.

Blandt andet afsættes der 2,4 mio. kr. i perioden 2022-2023 til det danske Nationale Sorgcenter med henblik på at yde tilskud til en sorglinje i Grønland i en to-årig forsøgsperiode. Sorglinjen skal bidrage til selvmordsforebyggelse i Grønland.

Derudover gives der 16,9 millioner kroner til et pilotprojekt med såkaldte børnehuse. Husene skal tilbyde børnevenlig og tværfaglig udredning af børn, der har været udsat for overgreb.

Udredning og videoafhøring i trygge omgivelser

Børnehuse har været højt på folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsens (IA) ønskeseddel:

- Jeg vil med de nye midler styrke arbejdet med at bekæmpe seksuelle overgreb på børn. Derfor er jeg glad for vi har fået afsat 16,9 mio. kr. til at etablere børnehuse, hvor fokus udelukkende er på barnets tarv. Her kan børn udredes og videoafhøres i trygge omgivelser, hvilket forhåbentlig vil gøre der er flere beviser og mere fokus på, at det er børnevenligt, og der er fagpersoner, som sikrer hurtig hjælp og behandling til barnet, udtaler Aaja Chemnitz Larsen.

Ifølge politikeren skal der efter planen etableres børnehuse i Tasiilaq, Ilulissat og Maniitsoq efter anbefaling fra MIO. Hun håber, at projektet bliver en succes, og at alle byer på sigt kan få børnehuse.

Penge til at forebygge hjemløshed

Folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam (S) fremhæver, at hun har været med til at få afsat penge til at forebygge hjemløshed blandt grønlændere i både Danmark såvel som i Grønland.

- Det er vigtigt for Siumut i Folketinget at arbejde for de hjemløse både i Grønland og i Danmark, udtaler Aki-Matilda Høegh-Dam.

-De fleste af vore ønsker kom igennem forhandlingerne og overordnet er vi tilfredse med vores tætte samarbejde med regeringen, siger Aki-Matilda Høegh-Dam, der her ses med finansminister Nicolai Wammen. Siumut i Folketinget

Der afsættes 4,9 millioner kroner til kroner til at forebygge hjemløsheden hos de unge grønlandske borgere i Danmark, og derudover afsættes der otte millioner kroner til Kofoeds Skole i Nuuk over de kommende fire år.

- Siden Kofoeds Skoles oprettelse i Nuuk i 2016 har antallet af hjemløse, der er taget til Danmark været faldende. Vi ser dog desværre en stigning i antallet af unge grønlændere mellem 18-25 år som tager til Danmark. Siumut er glad for at regeringen nu afsætter i alt 8 millioner kroner til Kofoed Skole i Nuuk til forebyggelse af hjemløshed, lyder det fra Aki-Matilda Høegh-Dam.

Herunder kan du se hele fordelingen af den Nordatlantiske pulje: