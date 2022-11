Diskrete velhavere scorer kassen

Redaktionen Fredag, 04. november 2022 - 14:46

Hvis man følger med i indtjeningen i fiskeriet i Nordatlanten, bliver man bekræftet i, at fiskeri- og handelsimperiet Polar Seafood gennem en årrække har haft vind i sejlene. Indtjeningen har normalt været høj, nogle år meget høj.

Administrerende direktør Helge Nielsen og Bent Norman Petersen, der sammen med datteren Louise Schouv Petersen ejer halvdelen af virksomhedsgruppens danske salgsselskab, Polar Seafood Denmark A/S, har solgt alle deres aktier til den islandske fiskerikoncern Brim.

Helge Nielsen og Bent Norman Petersen er i branchen kendt som knagende dygtige sælgere af grønlandske reje- og fiskeprodukter verden over. Begge er fyldt 70 år og solgte deres aktier som led i et generationsskifte.

Bent Norman Petersen er ikke længere med i den daglige drift.

De to erhvervsfolk fra Nordjylland, der på det nærmeste er ukendte i offentligheden, har tilsammen formuer på et større trecifret millionbeløb. Således er Polar Seafood Denmarks administrerende direktør Helge Nielsen god for over 400 millioner kroner, mens Bent Norman Petersen og hans datter er god for lidt mindre, det vil sige op mod 370 millioner kroner.

Med salget af halvdelen af Polar Seafood Denmark med hovedsæde i Vodskov ved Aalborg til den islandske fiskerigigant Brim for 245 millioner kroner siger Helge Nielsen samt Bent Norman Petersen-familien farvel til tilværelsen som medejere af det ualmindeligt succesrige selskab.

