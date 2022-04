Disko Line køber nyt passagerfartøj

redaktion Fredag, 22. april 2022 - 08:51

Rederiet Disko Line A/S i Ilulissat, har bestilt en ProZero 15 meter FR Workboat hos Tuco Marine i Faaborg.

- Båden skal anvendes af rederiet til transport af passagerer i Grønlandske farvande, og er i tæt samarbejde mellem rederi og værft optimeret til de krævede forhold, skriver Tuco Marine, der står bag den nye passagererbåd, i en pressemeddelelse.

Minimering af brændstofforbrug

Den nye ProZero til Disko Line er baseret på Tuco Marines ProZero-koncept og er designet til at give den bedste udnyttelse af nyeste teknologier for at understøtte rederiets aktuelle behov i en særlig arktisk version.

- Båden er designet til i god komfort at transportere 12 passagerer, ud over en dedikeret rorsmand, og et besætningsmedlem. Skroget er specielt tilpasset til at tackle to hovedudfordringer, der er svære at løse på én gang: på den ene side den lave skrogmodstand for at være effektiv og minimere brændstofforbruget, og på den anden komfortabel sejlads også under hårde forhold, fremgår det.

Kan klare udfordrende vejrforhold

Båden er udstyret med dobbelte Z-drev, og det dybe V-skrog forbedrer egenskaberne også i dårligt vejr. Designet muliggør hurtigt transport også under udfordrende vejrforhold. Det effektive design understøtter yderligere omfattende operationer over længere tid.

- Vi er enormt stolte over, at Disko Line A/S har valgt os. Vi har arbejdet hårdt på projektet sammen med Disko Line, og den underskrevne kontrakt er virkelig en anerkendelse af teknologien og de produkter, vi hos Tuco har udviklet og forfinet i årevis. Vi håber, at denne nye båd kan bidrage til at bringe ProZero-fartøjerne yderligere ind i på de arktiske og Nordatlantiske markeder, Og Vi ser frem til et godt samarbejde med kunden, ikke kun nu, men også i fremtiden, siger Jonas Pedersen, administrerende direktør hos Tuco Marine.