Disko Line kæmper med storisen

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 12. marts 2024 - 17:36

Trafiksituationen i Sydgrønland må forbedres, så situationer med meget storis ikke fører til så mange forsinkelser. Det mener borgmester Stine Egede (IA), der tirsdag har udsendt en bøn til Naalakkersuisut samt Air Greenland og Disko Line om at finde bedre løsninger.

Sermitsiaq.AG har forholdt Disko Line kritikken fra borgmesteren, og meldingen fra selskabet er, at man gør, hvad man kan for at få trafikken til at glide på trods af den megen is:

- Vi er desværre ramt af en del storis i Sydgrønland, der skaber en del problemer for befordringen til havs.

- Som det er i dag, kan vi desværre udelukkende sejle mellem Narsaq og Narsarsuaq, dertil bygderne på vejen, Itilleq og Qassiarsuk. Resten af Sydgrønland er desværre meget uoverkommelig, skriver Disko Line.

Gør brug af Sermeq Helicopters

Disko Line bestræber sig hver dag på at få deres passagerer frem til deres destinationer, og hvis der ikke kan sejles til en destination ombookes passagerer til Air Greenlands helikoptere:

- Er det helt umuligt at ombooke passagererne til eksisterende helikopterruter, har vi haft stor gavn af at chartre den lokale helikopteroperatør, Sermeq Helicopters, skriver Disko Line og fortsætter:

- Når der er sene ankomster fra de nordlige byer til Narsarsuaq, er det desværre ikke muligt med helikopter. Her har vi desværre ofte været nødsaget til at vente til næste dag, sjældent 2 dage.

Kan ikke tilbyde endagsture

Disko Line oplyser, at man med de begrænsede muligheder i øjeblikket ikke har mulighed for at tilbyde éndagsture, som de ellers kan med deres både:

- Dette betyder desværre, at patienter, der er booket til éndagsture fra f.eks. Narsaq til Qaqortoq og retur samme dag, ikke kan gennemføres. Dette med baggrund i, at man f.eks. ikke vil kunne tilse 5 patienter indenfor den ene time, de er sat til at være i Qaqortoq, når turen skal gennemføres med helikopter.

- Vi er opmærksomme på de udfordringer vores passagerer måtte have og vi beklager de gener som den manglende befordring grundet storisen måtte have, lyder det fra Disko Line