Disko Line giver mulighed for at annullere billetter

Walter Turnowsky Fredag, 13. marts 2020 - 06:08

Disko Line reagerede hurtigt på den seneste anbefaling fra Naalakkersuisut.

Ganske få timer efter formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen frarådede alle unødvendige rejser, meddelte selskabet at deres kunder kan annullere deres rejse uden gebyr.

Kunder der gerne vil have annulleret deres rejse uden gebyr bedes om at sende deres annullering på mail til info@diskoline.gl - senest 24 timer før afrejse. Her skal kunderne skrive navn på rejsende og ordrenummer. Hvis rejsen er købt igennem et rejsebureau, skal kunden bede sit rejsebureau om at annullere rejse

Ordningen gælder foreløbigt frem til 31. marts.