DIS indfører drop-in vaccine

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 09. marts 2019 - 10:15

Noget tyder på, at sundhedsvæsenet prøver at gøre det nemmere for forældre at huske at få deres børn vaccineret. Dronning Ingrids Sundhedscenter har nemlig indført en ny ordning, så børn og voksne, der skal vaccineres får vaccinen uden at bestille tid, det oplyser Dronning Ingrids Sundhedscenter i deres facebookside.

I 2017 slog lægerne alarm og minede forældrene om at få deres børn vaccineret mod mæslinger. Dengang viste tallene, at halvdelen af alle børn i Nuuk ikke var vaccineret.

Følgende vacciner kan gives ved at henvende sig uden tidsbestilling:

Børnevaccinationer

Vaccinationer til voksne

Rejsevaccinationer

Præventionsinjektioner (depo-provera)

Kosttilskud (fx B-12 vitamin)

Vaccinationerne kan ske i dagene tirsdag og torsdag mellem klokken 14:00 og 14:15.

Drop-in smear

Samme koncept har Dronning Ingrids Sundhedscenter indført om forebyggende undersøgelse mod livmoderhalskræft. De kvindelige borgere kan henvende sig alle hverdage og blive skrevet op i sundhedscenterets reception mellem klokken 8:00-8:15. Man behøver heller ikke at bestille tid på forhånd.