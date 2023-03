Direktør: - Selvfølgelig håber vi på at få fiskekvoter ved Østgrønland

Redaktionen Fredag, 10. marts 2023 - 11:13

- Før vi køber et skib, må vi have Naalakkersuisut til at give os en udenskærs torskekvote ved Østgrønland. Selvfølgelig håber vi på, at det bliver os, der får kvoten, siger Norsaqs direktør Jens Peter Larsen til Sermitsiaq.

I slutningen af februar i år tog Air Greenland afsked med det legendariske Airbus A330-fly, der under navnet Norsaq havde tjent selskabet i over 20 år.

Kort før jul 2022 blev anpartsselskabet Norsaq stiftet. Det lille grønlandske fiskeriselskab med 10 anpartshavere har på linie med det økonomisk velpolstrede aktieselskab Tuukkaq Trawl, ejet af Carl Christensen og Royal Greenland, søgt selvstyret om kvoter. For begge nye selskaber gælder det om at få licenser på 7.515 tons torsk og 406 tons rødfisk ved Østgrønland og Syd- og Sydvestgrønland i 2023.

Kvoterne har Naalakkersuisut efter at ansøgningsfristen er udløbet den 31. marts til hensigt at uddele til en ny aktør med et grønlandsk indregistreret fartøj. Naalakkersuisut uddeler ingen kvoter til et selskab, med mindre der kan sikres selskabet et års økonomisk bæredygtigt fiskeri. Sådan er betingelserne.

