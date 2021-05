Direktørlønninger frem i lyset

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 25. maj 2021 - 17:45

For at sikre øget transparens og åbenhed har Air Greenland og Tele Greenland lavet en vederlagspolitik, som blev godkendt på selskabernes generalforsamlinger i den forgangne uge.

Således kan det nu komme til offentlighedens kendskab, at den administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen tilbage i 2018 indgik en fastholdelsesaftale i form af en stay-on bonus over tre år. Den ekstra bonus for at blive i direktørstolen svarer til et års løn, fremgår det af Air Greenlands vederlagspolitik. I 2020 var topchefens samlede løn således 3.760.000 kroner, fremgår det af årsregnskabet.

Begrundelsen

Aftalen var begrundet i forhandlingerne om køb af SAS og Statens aktier i Air Greenland. For at sikre kontinuitet og forudsigelighed i det øverste ledelseslag, indgik bestyrelsen aftalen med Jacob Nitter Sørensen.

Vederlagspolitikkerne beskriver på hver sin måde, hvilke principper der er lagt til grund for aflønningen af direktionerne i de selvstyreejede selskaber.

I Air Greenlands tilfælde opererer man med en fast løn, personlige goder og en variabel løn til topchefen.

Om den variable løn forklares det, at bestyrelsen kan ”fremme incitament for at opnå selskabets målsætninger i henhold til aktionærens interesse”.

- Kriterierne for udbetaling af variabel løn skal fastsættes som en kombination af målbare resultatmål samt opnåelse af selskabets målsætninger. Disse kriterier fastsættes årligt af formandskabet og må ikke fremme kortsigtet eller risikobetonet adfærd, bliver det fastslået.

Det oplyses desuden, at den variable løn kan ”kræves tilbagebetalt såfremt denne er udbetalt på baggrund af oplysninger, der efterfølgende er dokumenteret fejlagtige”.

Variabel løn med loft

Tele Greenland opererer også med en variabel løndel til den administrerende direktør Kristian Reinert Davidsen. Men imodsætning til Air Greenlands vederlagspolitik har man indføjet en særlig begrænsning i størrelsen af den variable løn:

-Den maksimale ramme for direktionens resultatløn skal ligge i intervallet 20-40 % af det faste vederlag inklusiv pensionsbidrag, fremgår det af Tele Greenlands vederlagspolitik.

Begge selskaber oplyser, at vederlagspolitikkerne vil blive gjort offentlig tilgængelig på selskabernes hjemmesider.