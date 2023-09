Direktør udpeget i Kriminalforsorgen

Thomas Munk Veirum Torsdag, 07. september 2023 - 09:00

Siden daværende direktør Julie Præst Wilche i maj 2022 tiltrådte som ny rigsombudsmand, har direktørstolen hos Kriminalforsorgen i Grønland i princippet været ledig.

Stolen har dog været midlertidigt besat af en konstitueret direktør - Christian Høygaard - i perioden.

Den konstituerede direktør er dog pr 1. september blevet udnævnt til direktør for Kriminalforsorgen i Grønland. Det skriver Kriminalforsorgen i Danmark på LinkedIn ifølge Altinget Arktis.

Ifølge Kriminalforsorgen har den nye direktør stor erfaring med det nordatlantiske område, også fra før han blev konstitueret direktør i maj 2022.

Samarbejdet er blevet styrket

Christian Høygaard har således tidligere været nordatlantkoordinator i kriminalforsorgen og chefkonsulent i Justitsministeriets Nordatlantkontor.

- Det er en stor glæde, at Christian fortsætter som direktør, for med ham ved roret er samarbejdet mellem kriminalforsorgen i Danmark og i Grønland blevet styrket yderligere, udtaler Ina Eliasen, direktør for kriminalforsorgen på LinkedIn og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Anstaltsbetjente har det markant bedre

- Det gode og tætte samarbejde på tværs af rigsfælleskabet er særdeles vigtigt i en tid, hvor der er så stor fokus på det nordatlantiske område, og hvor vi skal implementere vigtige strategiske indsatsområder omkring kriminalitetsforebyggelse, sikkerhed og kapacitetsudnyttelse i Grønland.

Kriminalforsorgen er et af de områder, som den danske stat driver her i landet. De senere år har der blandt andet været fokus på, at der er kø til at afsone i anstalterne, hvilket kan være problematisk for folks retsfølelse, at dømte går frit rundt, mens de venter på at kunne afsone en dom.

Julie Præst Wilche var direktør i Kriminalforsorgen i lidt under et år. Før hende var det nuværende medlem af Naalakkersuisut, Naaja H. Nathanielsen, der bestred posten i cirka fem år.