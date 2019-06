Direktør søges til Naturinstituttet

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 27. juni 2019 - 14:16

Frem til den 15. juli er det muligt at søge stillingen som direktør for Naturinstituttet.

Den nuværende direktørs tre-årige åremålsansættelse er udløbet, hvilket et baggrunden for at departementet for Natur og Miljø har offentliggjort en stillingsannonce.

Klaus Nygaard har siden 1993 været direktør for instituttet.

- Jeg ønsker ikke at udtale mig, om jeg søger, da jeg anser dette for at være en privatsag, oplyser Klaus Nygaard til Sermitsiaq.AG.

Der er tale om en stilling, der lønmæssigt ligger i en lønramme på knap 650.000 kroner årligt.

Kvalifikationer

Stillingen ønskes besat af en kandidat med følgende kvalifikationer:

Relevant naturvidenskabelig uddannelsesmæssig baggrund såsom cand. scient. eller tilsvarende.

Erfaringsmæssig baggrund, der dokumenterer gode strategiske lederegenskaber fra nationale og internationale forskningsmiljøer, herunder evne til opgaveprioritering og resultatorienteret arbejdstilrettelæggelse.

Handlekraftig, dynamisk og i stand til at optræde synligt såvel internt som eksternt.

Stærke egenskaber inden for samarbejde og kommunikation med interne og eksterne samarbejdspartnere.

Kendskab til grønlandsk kultur og samfund.

Sproglige kompetencer inden for grønlandsk, engelsk og dansk.

Oprindeligt skulle Klaus Nygaard fratræde i morgen, men har fået sin åremålsansættelse forlænget med to måneder, så departementet kunne nå at få gennemført en ansøgningsrunde.

Se hele stillingsannoncen