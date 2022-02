Fra direktør til skuespiller

Redaktionen Lørdag, 26. februar 2022 - 08:51

Svend Hardenberg er en mand med mange talenter.

Det kan TV-seerne opleve i øjeblikket i Borgen på DR1, hvor Svend Hardenberg debuterer som skuespiller i rollen som den olieglade naalakkersuisoq Hans Eliasen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Det var egentlig lidt af et tilfælde, at jeg fik rollen, som jeg slet ikke havde tid til, fortæller Svend Hardenberg til Sermitsiaq.

- Jeg kender en del til filmbranchen, fordi jeg i mange år har hjulpet det islandske produktionsselskab True North, når de har haft opgaver i Grønland. Det førte til, at jeg blev bedt om at hjælpe med produktionen af Borgen i opstartsfasen.

- Det ligger et par år tilbage, hvor manuskriptforfatteren Adam Price og instruktøren Per Fly var på en såkaldt fact-finding mission i Grønland. Her var min hustru Julie og jeg sammen med dem i et par uger i Nuuk og Ilulissat, og indførte dem i forholdene her i landet og forholdet mellem Grønland og Danmark, fortæller Svend Hardenberg.

Blev opfordret til rollen

En måneds tid efter de tog tilbage til Danmark, ringede Per Fly til mig og opfordrede mig til at tage til casting til rollen som Hans Eliassen, som var blevet omskrevet efter deres ophold i Grønland. Jeg sagde ja til rollen fordi de ønskede en profil som ikke er den stereotype grønlandske politiker, der var med i de første udkast.

- Karakteren blev meget mere moderne og dynamisk – og det ligger fint til mig. Jeg håber, at min optræden kan være med til at ændre de fastlåste billeder af grønlændere. Og jeg synes da også, at resultatet er blevet godt.

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: