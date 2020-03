Direktør i Sermersooq skal være departementschef

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 24. marts 2020 - 17:27

- Jeg vil gerne sige et stort tak for den indsats Isak har ydet i kommunen gennem de seneste to år, og ønsker ham held og lykke i hans nye job, siger kommunaldirektør Lars Møller-Sørensen på kommunens hjemmeside.

Isak Nielsen Kleist har sidste arbejdsdag den 30. april. Fungerende stabschef Jill S. Hellesen vil blive konstitueret i stillingen.

Afløser Jørn Skov Nielsen

Stillingen som departementschef blev ledig, da Jørn Skov Nielsen helt tilbage i august sidste år meddelte, at han til foråret ville stoppe for at gå på pension som 60-årig.

Med Jørn Skov Nielsen stopper en af de helt centralt placerede topembedsmænd i Selvstyret, der især har sat sit præg indenfor udviklingen af råstofområdet.

I 2011 blev han konstitueret som departementschef for erhverv og arbejdsmarked og blev året efter ansat fast i stillingen. Dermed fik han også råstofferne under sig, som han i forvejen havde haft ansvaret for som direktør for Råstofdirektoratet.

Som departementschef har han været involveret i en del af de helt afgørende og til dels omdiskuterede udviklinger i de hektiske år efter Grønland havde overtaget ansvaret for råstofferne.