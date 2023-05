Direktør i Royal Unibrew: - Vi vil kigge på om Grønland skal have Pepsi Max

Redaktionen Lørdag, 06. maj 2023 - 10:48

Noget tyder på, at danskerne har taget de sukkerfrie sodavand til sig. I Danmark er Pepsi-varianten Pepsi Max fra den amerikanske gigant PepsiCo, der sælges af Royal Unibrew, det største cola-mærke inden for sodavand. Spørgsmålet er om den samme udvikling kommer til at ske i Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I Danmarks næststørste bryggerikoncern, Royal Unibrew, siger Kasper Ryttersgaard Jacobsen, direktør for Danmark og Nordatlanten:

Vi ville være glade, hvis Pepsi på det grønlandske marked kunne opnå samme position som i Danmark. Vi vil bl.a. vil kigge på, om Grønland også skal have mulighed for at få den mest populære sukkerfri cola, Pepsi Max, siger direktøren til Sermitsiaq.

Han er chef for bryggerikoncernens aktiviteter i Danmark, Grønland, Island og Færøerne.

I Danmark fremstilles, sælges og distribueres Pepsi-produkterne af Royal Unibrew. I Grønland sælger Carlsberg via Nuuk Imeq de sukkerfri cola-varianter Coca-Cola Zero og Coca-Cola Zero Citrus.

