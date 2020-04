Direktør fyret før sin første arbejdsdag

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 10. april 2020 - 10:31

Tilbage i starten af februar kunne Sermisiaq.AG oplyse, at Jette Larsen havde opsagt sin stilling som direktør i det selvstyreejede selskab Illuut A/S.

Der var ingen dramatik forbundet med opsigelsen, fordi Jette Larsen offentligt har forklaret, at hun igennem længere tid – sammen med sin mand geolog Ole Christiansen – ville flytte til Skanderborg, så parret kom tættere på resten af familien.

Bestyrelsen med formanden Klaus Jukku Mølgaard i spidsen gik derfor i gang med at lede efter en ny direktør.

Velegnet kandidat

Sermitsiaq.AG erfarer, at det lykkedes at finde en velegnet kandidat, som der blev skrevet kontrakt med i sidste måned. Den nye direktør sad i et vellønnet job og sagde sit job op inden månedskiftet, så vedkommende hurtigst muligt kunne erstatte Jette Larsen.

Pludselig blev bestyrelsen i Illuut A/S udskiftet på en ekstraordinær skrivebordsgeneralforsamling og ind kom Steffen Ulrich-Lynge og tømrerne Nikolaj Ezekiassen og Finn Olesen.

Nu viser det sig, at noget af det første, som den nye bestyrelse træffer beslutning om, er at fyre den nye direktør, der endnu ikke var startet i sit job, fordi vedkommende stadig opsigelsesmæssigt var bundet til sin gamle arbejdsplads.

Hvorfor?

Hvorfor har I fyret direktøren?

- Det er en personalesag, som jeg ikke ønsker at udtale mig om, oplyser den nye bestyrelsesformand Steffen Ulrich-Lynge til Sermitsiaq.AG.

Det kan vel kategoriseres som en højest usædvanlig beslutning?

- Jeg kan oplyse, at hele bestyrelsen står bag beslutningen om, at den fandt det nødvendigt at træffe denne afgørelse, da vi ønsker en anden profil på denne post, tilføjer bestyrelsesformanden.

En sådan beslutning er jo ikke gratis?

- Det er vi opmærksomme på, lyder det fra bestyrelsesformanden.

Hvor lang tid skal Jette Larsen sidde som direktør?

- Hun skal indtil videre fortsætte til engang i løbet af sommeren, oplyser Steffen Ulrich-Lynge.

Nye opgaver

Hverken direktør Jette Larsen eller den tidligere bestyrelsesformand Klaus Jukku Mølgaard ønsker at kommentere sagen.

Det eneste som Klaus Jukku Mølgard vil sige er, at ”det var naturligt, at der skulle laves om på bestyrelsen, fordi selskabet fremadrettet skal have nye og større opgaver”.