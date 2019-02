Direktør er fortid i Kalaallit Airports

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. februar 2019 - 18:07

Med dags varsel er finansdirektør Peter Wistoft blevet konstitueret som admnistrerende direktør indtil en ny er fundet.

- Bestyrelsen er tilfreds med, at Peter Wistoft, som har et indgående kendskab til lufthavnsprojekterne, har indvilliget i at påtage sig opgaven som konstitueret administrerende direktør, oplyser bestyrelsesformanden Johannus Egholm Hansen i en pressemeddelelse.

Få lovord

Bestyrelsesformanden har kun følgende ord at sige om Ulrich-Lynge afgang:

“… og takker samtidig Steffen Ulrich-Lynge for hans engagement med at bringe lufthavnsprojekterne tættere på at blive realiseret”.

- Forberedelsen af udbuddet af anlægsarbejderne for lufthavnene i Nuuk og Ilulissat fortsætter uændret under Peter Wistofts daglige ledelse, og med yderligere aktiv involvering fra bestyrelsens side, indtil en ny administrerende direktør er tiltrådt, står der i pressemeddelelsen.

Steffen Ulrich-Lynge har haft hovedansvaret for forberedelsen af udbuddet af lufthavnsprojekterne, oplyser selskabet, der tilføjer, at man allerede har igangsat arbejdet med at finde en ny administrerende direktør.

Flere medarbejdere

Det drastiske skridt sker netop, som lufthavnsselskabet har vokseværk og mere end fordobler antallet af medarbejdere.

For nylig kom det frem, at projektet forsinkes yderligere, fordi VVM-processen trækker ud.