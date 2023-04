Diplomaten fra kulden

Redaktionen Torsdag, 06. april 2023 - 14:51

Det er en kvinde med stor erfaring i at begå sig i internationale sammenhænge, som skal være udsendt sekunderet diplomat for Naalakkersuisut på Danmarks kontor ved NATO. Men det er alligevel nysne, Lida Lennert nu skal til at betræde, da hun bliver første grønlænder i den rolle. Opgaven består i at bidrage med ekspertviden sammen med de øvrige udsendte fra Udenrigsministeriet.

Det er altså en historisk begivenhed.

- Hvordan føles det?

- Det bliver smadderspændende at få lov til at bidrage til vidensopbygning og indsigt i grønlandske forhold, svarer Lida Lennert.

- På sin vis er det dejligt genkendeligt – og alligevel så nyt for mig. Jeg har af to omgange arbejdet på vores egen repræsentation i Bruxelles, i alt over 10 år med diplomati og internationalt samarbejde, så det er opgaver, jeg er trænet godt i.

Lida er fra den generation af hjemmehørende som marcherede ind i samfundets styrende institutioner. Hun har, billedlig talt, gået i lære i hjemmestyret og er vokset op i selvstyret.

- Mit karriereforløb betragter jeg også som et resultat af vores uddannelsespolitiske prioriteter i Grønland. Det er jo en positiv historie, tilføjer hun med et smil.

- Du er skræddersyet til jobbet?

- Det må andre afgøre. Jeg er bare glad for, det blev mig, som tager hul på det her nye kapitel i tæt samarbejde med departementet i Nuuk og ledelsen på den danske NATO-repræsentation, svarer Skifte, der i en periode – som forberedelse til de nye udfordringer – har arbejdet i Udenrigsministeriets kontor, der koordinerer Kongerigets samlede interessevaretagelse i NATO.

- Det er en god ballast at have lært folk at kende i det system, bemærker hun.

Læs hele interviewet med Lida Lennert i denne uges AG. Få adgang her: