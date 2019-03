Digitaliseringsstyrelsen får ny styrelseschef

redaktionen Mandag, 11. marts 2019 - 17:11

Digitaliseringsstyrelsen skal have ny styrelseschef, og valget er faldet på Katrine Hjelholt Nathanielsen.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Katrine Hjelholt Nathanielsen kommer fra en stilling som kommunikationschef i Air Greenland og har tidligere været kommunikationschef i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Digitaliseringsstyrelsen glæder sig over at have fundet en styrelseschef med stor strategisk kompetence og evne til at realisere alle de omfattende opgaver, som Digitaliseringsstyrelsen står over for med Naalakkersuisuts digitaliseringsstrategi. Katrine har et indgående kendskab til både nationale muligheder og udfordringer, hvilket er en stor styrke i samarbejdet med interessenter i arbejdet med at implementere digitaliseringsstrategien. Dette sammenholdt med Katrines store ledelseserfaring gør, at hun er det perfekte match til stillingen, meddeles det i pressemeddelelsen.

Hun starter som styrelseschef 1. juni.