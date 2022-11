Digitalisering: Hård konkurrence om IT-udbud

Kassaaluk Kristensen Fredag, 11. november 2022 - 13:19

Teknologiganten Fujitsu har lagt sig i selen for at kapre opgaven med digitaliseringen af Grønland. Men det er de naturligvis ikke ene om, hvis man skulle få den opfattelse.

Der er flere hjemlige og højt kvalificerede virksomheder, der har øjnene rettet mod opgaven, og som nu er en del af rammeaftalen til at kunne byde ind på opgaver indenfor IT-området under selvstyret.

Det gælder:

Fujitsu

Ilik

Inu:IT

IT Advisory

KIMIK iT

Magenta

Modulo ApS

- Disse virksomheder har Selvstyret lavet en aftale med indenfor rammeaftalen. De kan så byde ind, når selvstyret udbyder IT-opgaverne som miniudbud. På den måde sikrer vi, at processen fra udbud til opgave bliver gennemført hurtigere samtidigt med, at der bevares en god konkurrence om opgaverne, oplyser chefkonsulent i kontoret for indkøb, indkvartering og lejemål i Selvstyret, Anders Malinovski til Sermitsiaq.AG.

Seks forskellige områder udbydes

Chefkonsulenten oplyser, at der er seks forskellige IT-områder, som ligger under den rammeaftale, som Selvstyret har lavet med de syv virksomheder.

Når nu rammeaftalen ligger fast, så kan departementer og styrelser udarbejde udbudsmaterialer og sende opgaverne i udbud til de virksomheder, der er lavet en aftale med.

- Vi har indgået seks forskellige delaftaler. Det er blandt andet indenfor IT-konsulent, IT-sikkerhed, IT-arkitektur, IT-strategier og automatiseringsprocesser, oplyser Anders Malinovski.

- For hvert område har vi sørget for at lave rammeaftaler med op til fem virksomheder. Virksomhederne skal så byde ind på de enkelte opgaver og konkurrere på, hvordan de vil løse opgaven samt på prisen. Afdelingerne vurderer herefter de indkomne tilbud og tager stilling til, hvilket der er det mest fordelagtige, forklarer chefkonsulent, Anders Malinovski.

Han forklarer, at der er udarbejdet faste skabeloner og aftaler, så perioden med udbudsprocessen forkortes en del. Grønland har en ambition om at digitalisere en stor del af samfundet de kommende år.