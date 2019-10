Digital revolution på vej

Walter Turnowsky Lørdag, 12. oktober 2019 - 09:03

'The Arctic is hot. Greenland is the hot spot! Welcome to the future! Sådan sagde formand for Naalakkersuisut. Kim Kielsen (S) I sin åbningstale ved Arctic Circle Assembly i Reykjavik.

I sin tale kom han helt specifikt også ind på de nye muligheder, som den digitale udvikling skaber.

- For kun et århundrede siden blev post bragt ud med kajakker, meget afhængigt af vejrforholdene. Dengang var det kun de dygtigste kajakroere, som var i stand til at bringe posten ud.

Nu er det søkabler og satellitter, som har revolutioneret post med utrolige hastigheder. 92 % af befolkningen har adgang til 4G netværk. Udviklingen har så sandelig været hurtig, sagde han fra talerstolen.

International interesse for digitale muligheder

Tele-Post er netop nu i gang med at rulle internet med høj hastighed ud til bygdeskolerne.

- Vi er glade for Formanden for Naalakkersuisut har sat fokus på den digitale udvikling. Vi står midt i den digitale revolution i Grønland, siger administrerende direktør i Tele-Post, Kristian Reinert til Sermitsiaq.AG.

- Det åbner Grønland op for verden og verden for Grønland. Vi skaber med vores forbindelser helt nye muligheder for samfundet, erhvervslivet og de fremtidige generationer.

Passagen om den digitale udvikling i Kim Kielsens tale skabte en del opmærksomhed under konferencen.

- På Sessionen ”Greenland open for Business” handlede spørgsmålene også om software udvikling, hightech, innovation og entreprenørskab bare for at nævne et par eksempler, fortæller direktør for Visit Greenland, Julia Pars, der deltager i Arctic Circle Assembly.

Elever, iværksættere og læger

Kim Kielsen havde i sin tale generelt fokus på de store forandringer, som Grønland har gennemgået i de seneste årtier.

Den digitale udvikling kan meget vel forandre samfundet lige så grundlæggende, som de tidligere omvæltninger har gjort. Det gælder ikke mindst i et land med så store afstande som i Grønland.

- Vi skaber i den nye digitale tidsalder nye muligheder i hele landet for uddannelse med direkte forbindelser til klasselokalerne, hvor psykologen eller lægen kan skype direkte med patienterne i bygder som byer, og hvor den lokale iværksætter kan sidde og promovere sin forretning ud i verden, og vi tager ansvar for at sætte fokus på cybersecurity, siger Kristian Reinert.

Julia Pars føler sig under konferencen bekræftet i, at den seneste store interesse for Grønland kan udnyttes positivt.

- Aldrig før har der været så stor interesse for Grønland som nu. Både omtalen om Grønland er eksploderet, det mærker vi for eksempel på vores hjemmeside, men også på den kæmpe interesse vi møder her i Reykjavik på Arctic Circle Assembly. Der er ingen tvivl fra min side om, at fremtiden for Grønlands turisme er er digitalt drevet, siger hun.