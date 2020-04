Digital post-ordning udskudt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. april 2020 - 15:56

Fra den 1. april skulle det have været obligatorisk for alle borgere her i landet at have en digital postkasse, som det offentlige kunne sende beskeder til.

Men også det projekt må vige for coronakrisen. Datoen bliver nemlig udskudt til senere på året, oplyser Selvstyret:

- Projektteamet bag Offentlig Digital Post arbejder pt. på at operere projektet ind i den nuværende COIVID-19 sammenhæng. Udskydelsen af datoen sker ligeledes af hensynstagen til kommunerne, der i øjeblikket er under belastning.

På grund af omstændighederne er der endnu ikke sat nogen ny frist for, hvornår borgerne skal have sluttet sig til Offentlig Digital Post.

Det er danske e-Boks, der leverer den digitale postkasse til borgerne.