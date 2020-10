Digital dannelse i børnehøjde

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 15. oktober 2020 - 16:32

Digital undervisningsmateriale er netop gået i luften, som skal være med til at sikre de grønlandske folkeskoleelevers viden om Digital Dannelse.

'WiFive' er undervisningsmaterialet, som skal anvendes fra 7. klasse i hele landet.

- Der er brug for sådanne tiltag herhjemme, hvor skolebørn skal give stof til eftertanke, når de er på internettet. Der skal være undervisning ved brug af portalen, for eksempel i fagene 'personlig udvikling', grønlandsk og dansk samt i samfundsfag, siger skolekonsulent for IT Ane-Kathrine Petersen til Sermitsiaq.AG.

Vigtigt at spørge inden deling

Portalen indeholder blandt andet, om hvordan man kontakter andre mennesker, og teknologiforståelse.

- Her skal der læring, om hvad der sker, når vi tager kontakt til andre personer, altså hvilke teknikker der bruges samt om hvordan man kommunikerer. Og her skal folkeskolebørnene lære om personlig sikkerhed, og deling af oplysninger, som for eksempel når man har taget et billede, så er det vigtigt at spørge de personer, der indgår på billedet, at informere dem, inden billedet lægges på nettet, fremhæver hun.

Portalen er et undervisningsmateriale delt op i fire moduler og er udviklet af TDC Group og Danske Skoleelever og handler om det gode digitale fællesskab.