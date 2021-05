Dialogspil skal styrke demokratiet

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 27. maj 2021 - 12:06

Hvad betyder ligeværdighed for dig?

Går du ind for abort?

Hvilken skelsættende hændelse har gjort dig til den du er?

Sådanne spørgsmål, og flere til, kan borgere fremover få mulighed for at drøfte via nettet sammen.

Dialogspillet, der indeholder flere spørgsmål, skal sætte fokus på mangfoldigheden i Grønland, men også sætte tanker i gang hos brugerne om ligeværdighed.

- Uanset hvilken baggrund, vi har, så er vi lige værd. Og det er det, spillet skal få os til at forstå, siger Inge Olsvig Brandt, sekretariatsleder i Ligestillingsrådet til Sermitsiaq.AG og uddyber:

- Det er spillet, der stiller de svære spørgsmål, som man normalt ikke stiller. Dermed opfordrer spillet til en åben dialog, hvor flere holdninger får mulighed for at komme frem.

Alle er lige – uanset baggrund

Ligestillingsrådet og 'Greattalks' er stadig i gang med at udvikle dialogspillet, der skal bane vej for mere forståelse for forskellige holdninger. Projektet har netop modtaget bevilling på 150.000 kroner fra NunaFonden, og forventes at blive lanceret via nettet næste år.

Ligestillingsrådet sætter til daglig fokus på ligestilling mellem kønnene. Men også forbud mod forskelsbehandling begrundet i race, hudfarve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social herkomst, alder, handicap, formueforhold, fødsel eller anden stilling skal kunne adresseres, for at befolkningen bliver mere lige værd. Og det kan spillet.

- Vi arbejder med ligestilling her i landet. Men hvis vi ikke styrker ligeværdigheden i Grønland, så kan vi heller ikke rykke ligestillingen. Vi ønsker, at befolkningen skal forstå, at alle er lige værd, uanset baggrund og levevilkår, udtaler formanden for ligestillingsrådet, Kathrine Bødker.

Skal styrke demokratiet

Spillet er afprøvet på blandt andre unge, kvinder og forskellige fagfolk. Ligestillingsrådet oplyser, at alle svar skal gemmes i en vidensbank, som ligestillingsrådet kan have adgang til. Med vidensbank vil Ligestillingsrådet få mulighed for at have mere kendskab til borgernes holdninger ved spørgsmål om ligestilling og ligeværdighed.

Inge Olsvig Brandt mener, at dialogspillet kan skabe en sundere debatkultur på især sociale medier.

- I dag kan diskussioner ende i en grim tone og brug af skældsord. Men med dialogspillet, hvor man skal svare på spørgsmål, åbnes der for en sundere diskussion, som sætter tankerne i gang, siger hun.