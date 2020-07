Dialogmøde: Egede skal blive på bakken

Merete Lindstrøm Tirsdag, 21. juli 2020 - 09:48

En god blanding af unge og gamle var mødt op i kulturhuset Katuaq i Nuuk klokken 19.00 mandag aften for at give deres mening til kende i den aktuelle debat om statuen af Hans Egede, der stadig troner på bakken over kolonihavnen i Nuuk.

Aftenen begyndte med en fortælling om Hans Egede, hvem han var, hvornår han kom, og hvorfor han blev i Grønland. Så var scenen sat, og de fremmødte blev delt op i grupper, der skulle debattere og argumentere for og imod en flytning af statuen.

Ideen med grupperne var ifølge kommunen at give alle mulighed for at komme til orde. Efter gruppearbejdet blev de forskellige argumenter fremlagt og vendt i plenum.

Én sjettedel for at flytte ham

Ifølge iagttagere var der et klart overtal af folk, som ønskede at beholde statuen, hvor den er i dag.

Kommunens afstemning viser samme billede. 425 har stemt for at flytte Hans Egede og 769 har stemt imod. Man kan stemme til klokken 23.59 tirsdag aften.

Hvis resultatet ender, som det ser ud nu, vil der blive lavet en sagsfremstilling omkring forløbet, borgerinddragelsen, argumenter til dialogmødet og eventuelle underskriftindsamlinger til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen efterfølgende. Men der vil i så fald ikke blive lagt op til, at statuen flyttes.