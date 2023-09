Dialog om menneskerettigheder på turné: "Kend Dine Rettigheder"

Merete Lindstrøm Mandag, 18. september 2023 - 13:19

I næste uge begynder en vigtig rejse for bevidstheden om menneskerettigheder i Grønland.

Rådet for Menneskerettigheder (IPS) og Institut for Menneskerettigheder (IMR) har tidligere besøøgt Sisimiut i 2022 som en del af et pilotprojekt, hvor elever på GUX Sisimiut har arbejdet med værktøjet "dialogkort" og givet værdifuld feedback. Det skriver IPS og IMR i en pressemddelelse.

Feedbacken har siden ført til forbedringer og finpudsning af dialogkortene om menneskerettigheder, som nu vil danne grundlaget for de kommende workshops på turnéen.

Projektleder Kristina Kristensen fortæller, at evalueringer viser, at både kendskabet, interessen og evnen til at tale om menneskerettigheder stiger markant blandt deltagerne under dialogkortworkshops.

- Formålet med projektet er netop at klæde borgere på til at kunne tale om menneskerettigheder på en vedkommende og relevant måde. Derfor er vi meget glade for, at vi nu er klar til at udbrede vores workshops til flere borgere i Grønland.

Kommer bredere ud i landet

De kommende workshops vil blive afholdt på Socialpædagogisk Seminarium i Ilulissat og GUX Sisimiut og markerer en betydningsfuld fortsættelse af projektet.

Projektet støttes af Nordatlantpuljen, som er en del af den danske finanslov, og indebærer et samarbejde mellem Rådet for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder i Danmark frem til udgangen af 2024.

Næste uges rejse markerer begyndelsen på en større turné rundt i Grønland. I oktober arrangerer IPS og IMR endnu en række workshops i blandt andet Aasiaat, mens Syd- og Østgrønland er blandt målene i foråret 2024.

Film om kampen for rettigheder

En ekstra dimension til turnéen bringes af Aaju Peter, en advokat, menneskerettighedsforkæmper og hovedpersonen i filmen "Twice Colonized." Filmen, som portrætterer Aajus personlige historie og hendes livslange kamp for at styrke inuits rettigheder i de arktiske lande, har allerede haft grønlandsk premiere den 13. september under Nuuk International Film Festival og vil blive vist i biograferne i Nuuk, Sisimiut og Ilulissat.

Som noget ganske særligt vil IPS og IMR efter de afholdte workshops tilbyde deltagerne en Q&A-session med Aaju Peter. Med udgangspunkt i dialogkortene og "Twice Colonized" ønsker arrangørerne at skabe en vigtig samtale om oprindelige folks rettigheder, diskrimination og forholdet mellem Grønland og Danmark.

Filmen "Twice Colonized" vil blive vist offentligt den 17. og 18. september i Ilulissat og den 19. og 20. september i Sisimiut. I Nuuk vises filmen i Katuaq fra den 19. til og med den 26. september.