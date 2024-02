Diagnoser øger krav til plejeforældre

Thomas Munk Veirum Torsdag, 15. februar 2024 - 17:46

Kommunerne har et konstant behov for at anbringe børn uden for hjemmet hos plejeforældre, og det arbejde er blevet vanskeligere, i og med at flere og flere børn, der skal anbringes, har en eller flere diagnoser.

Det vurderer Kommuneqarfik Sermersooqs Forvaltning for Børn og Familie i en orientering til kommunens politikere.

Ifølge forvaltningen er antallet af plejefamilier dalet en smule i 2023. Og som årsag peger forvaltningen på, at plejefamilierne ofte oplever, at vederlaget ikke står mål med den indsats, familierne skal yde. Derudover stiller udviklingen med flere børn med diagnoser øgede krav til plejefamilierne:

- Det er vanskeligere at rekruttere plejefamilier, som kan og vil tage plejebørn med diagnoser, skriver forvaltningen.

Stabilt antal anbragte børn

I forhold til antallet af plejebørn i kommunen, så melder forvaltningen, at det har været nogenlunde stabilt gennem 2023.

Kommunen har omkring 100 plejefamilier i alt, hvor omkring 160 børn er anbragt.

Nedenstående tabel viser, hvor børnene er anbragt. 66 børn var i november anbragt i såkaldt almindelig plejefamilie i Nuuk. 78 var anbragt i pleje i Tasiilaq.

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommunen har også to til tre såkaldte professionelle plejefamilier, hvor seks børn er i pleje.

Udover de børn, der er anbragt hos plejefamilier, er yderligere omkring 210 børn anbragt på døgninstitutioner. Også her har antallet af anbragte været nogenlunde stabilt gennem 2023, lyder det fra forvaltningen.

Antal underretninger falder

På et punkt beretter forvaltningen om et mindre fald. Det drejer sig om antallet af underretninger:

- Der er modtaget 3196 underretninger om bekymringer for børn, i 2022. Dette tal er faldet til 3041 modtagne underretninger om bekymringer for børn, i året 2023.

- Det kan ikke med sikkerhed siges, hvorfor dette tal er faldet, dog kan en antagelse være at der har været færre bekymringer vedrørende børn og unge, skriver forvaltningen i orienteringen til kommunalpolitikerne.