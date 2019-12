Diabetes-alarm: Nyt behandlingscenter i Nuuk

Redaktionen Torsdag, 12. december 2019 - 14:03

Næsten hver femte borger vil i 2030 lide af diabetes eller andre livsstilsrelaterede sygdomme. Det bliver meget dyrt for samfundet og barskt for den enkelte. Situationen kalder på handling, lyder det fra Naalakkersuisut, som sammen med Novo Nordisk Fonden overvejer at etablere et Diabetes Center i Nuuk.

Det skriver avisen AG.

Og der er angiveligt allerede tænkt i en mulig byggegrund: Nemlig på den matrikel, hvor Nuuks brandstation ligger i dag, ikke så langt fra Sana.

Oplysningerne fremgår af en 70 sider lang drejebog, som nu er sendt i høring og meget detaljeret sætter rammerne for det måske kommende Steno Diabetes Center. Det er i drejebogen, at den ret alarmerende udvikling pindes ud:

- De nyeste opgørelser over antallet af patienter, der er diagnosticeret med diabetes, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) og hypertension, viser, at der er omkring 1500 registrerede patienter med diabetes og KOL og 5.500 patienter med hypertension. I alt ca. 8.500 patienter med diabetes og livsstilsrelaterede sygdomme, står der i drejebogen.

Eksperterne har også kigget ind i fremtiden, hvor udviklingen kun vil fortsætte i negativ retning:

- En fremskrivning af patientantallet for 2018 baseret på prævalens, demografi samt en faglig vurdering af, hvad en styrket indsats i forhold til opsporing og diagnostik vil medføre for patientantallet, viser, at der i 2025 og 2030 vil være henholdsvis ca. 8.200 og 9.400 patienter med diabetes og livsstilsrelaterede sygdomme i Grønland.

