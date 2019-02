DI glæder sig over kongelig støtte til minekonference

Walter Turnowsky Torsdag, 07. februar 2019 - 13:36

Dansk Industri (DI) mener, at det kan give den grønlandske mineindustri et skub, at kronprins Frederik står i spidsen for den grønlandske og danske delegation ved verdens største minemessen PDAC i Toronto.

Det er første gang kongehuset deltager i et erhvervsfremstød, der er målrettet investeringer i Grønland. Den danske energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt er ligeledes med i delegationen.

- Vi er utroligt glade for den store interesse fra Kronprinsen og energi-, forsynings- og klimaministeren. Deres deltagelse er med til at åbne døre til potentielle investorer i minesektoren i Grønland. Jo flere mineselskaber, der kommer til, jo mere er der brug for, at de omkringliggende infrastrukturer er klar, og her kan danske virksomheder være med til at gøre en forskel, skriver Thomas Bustrup, direktør og COO i DI i en pressemeddelelse.

Mere end 30 grønlandske og danske virksomheder i starten af marts tager til Toronto i Canada for at deltage i PDAC. Virksomhedsdelegationen er arrangeret af Grønlands Erhverv, DI og Generalkonsulatet i Toronto.

Dansk Industri peger på, at der lufthavnspakken med aftalen med Danmark om finansieringen, gør det ekstra attraktivt at investere i Grønland.

- Grønland har gang i nogle store investeringer i disse år i både lufthavne og byudvikling. Hvis der skal sikres en bæredygtig udvikling, så skal denne rejse ske i tæt samarbejde med danske og grønlandske virksomheder. En sund erhvervsudvikling vil gavne både virksomheder og samfundet generelt i Grønland, siger Thomas Bustrup.