DGH-Aalborg: Nu med scene og bibliotek

Direktør Bo Albrechtsen takkede indretningsarkitekt Mimi True Sørensen for at have slået stregerne til ombygningen.

Jesper Hansen Lørdag, 19. oktober 2019 - 09:55

Det var en stolt og tilfreds direktør for Det Grønlandske Hus i Aalborg, Bo Albrechtsen, der fredag eftermiddag havde inviteret til åbent hus, efter at huset har gennemgået en ombygning, hvor der blandt andet er blevet plads til en lille cafe og en scene.

- Scene- og musikfaciliteterne har været savnet i huset, siden det for et par år siden flyttede fra Umanakvej. Med ombygningen er vi nu i stand til at invitere byen indenfor til kultur- og musikarrangementer,

forklarede direktøren.

Scene på hjul

I forbindelse med ombygningen er alle kontorerne flyttet til første sal, og stueetagen fremstår nu som et åbent cafeareal med siddegrupper, et bibliotekshjørne og en scene på hjul, så den kan flyttes eller helt

fjernes i forbindelse med store møder. I lokalet står flere hundeslæder, der sammen med grønlandske billeder og andre kunstgenstande er en del af udsmykningen.

- Ombygningen er sket i samråd med brugerne, så vi nu har et meget fleksibelt hus, der kan rumme både store og små arrangementer – og hvor der også er plads til den daglige hygge, siger Bo Albrechtsen.

Det Grønlandske Hus ligger på Vesterbro, der er et af Aalborgs hovedstrøg, hvor der dagligt passerer hundredvis af gående forbi. Med den ny indretning inviterer huset til et besøg inden for i den grønlandske stemning.

Hundeslæde på scenen

- Det er garanteret Aalborgs eneste spillested med en hundeslæde på scenen, forklarede indretningsarkitekt Mimi True Sørensen, der har slået stregerne bag ombygningen.

- Vi har gjort huset mere indbydende og åbent. Tidligere var vinduerne blændet af til kontorlandskabet, så huset fremstod lukket, men efter at folk nu kan kigge ind, er det tydeligt, at det her handler om Grønland,

fortæller indretningsarkitekten, der allerede under ombygningen oplevede, at de mange forbipasserende rykkede i døren for at se, hvad der sker i huset.

Tidligere lå husets butik i forbindelse med indgangspartiet. Den er nu trukket lidt tilbage og har fået sit eget lokale, så den kan lukkes af i forbindelse med aftenarrangementer. Butikken har også fået mere plads og udvidet sortimentet.

- Vi har fortsat grønlandske frostvarer, men butikken byder nu også på grønlandsk design fra blandt andre Inuit Quality Clothing og Isaksen Design, hudplejeprodukter fra Inuacare kunsttryk, kalendere og så selvfølgelig skibskiks og Araba Kaffe, fortæller butiksmedarbejder Bertheline Møller.