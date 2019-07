D: Folk skal passe bedre på dem selv

redaktionen Søndag, 28. juli 2019 - 16:03

Hvad er det for et sundhedsvæsen borgerne skal forvente, og hvad er det for et sundhedsvæsen landet skal have. Det vil medlem af Naalakkersuisut for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet, Martha Abelsen (S) have svar på og har derfor inviteret Inatsisartut og Naalakkersuisut til et seminar til efteråret, skriver Sermitsiaq.

Medlem af Inatsisartut og medlem af udvalget for Familie og Sundhed, Malene V. Rasmussen (D) mener, at der i dag er alt for mange med livsstilssygdomme som følge af, at man ikke har passet på sig selv. Derfor skal der mere forebyggelse og oplysning til, da patienter med livsstilssygdomme fylder rigtig meget i sundhedsvæsenets arbejde.

Efterlyser større ansvarsbevidsthed

- Befolkningsundersøgelserne viser, at flere får diabetes og kræft, som følge af en usund livsstil. Mange af de sygdomme opstår blandt andet ved manglende motion, for meget rygning, alkoholmisbrug, hashmisbrug og fra usunde madvaner og af for meget sodavand og saft. Medlemmerne i sportsklubberne stiger heller ikke, som vi ellers gerne vil have det til. Der er også mange seksuelt overførte sygdomme, som også er et resultat af, at man ikke passer på sig selv, siger Malene V. Rasmussen.

Hun mener, at folk skal have en større ansvarsbevidsthed om deres egen sundhed og tage bedre vare på deres krop og helbred, meget bedre end de gør i dag, for derved at undgå at ende i sundhedssystemet.

