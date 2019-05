DF vil tvangsfjerne børn til Danmark

Ritzau / Walter Turnowsky Mandag, 06. maj 2019 - 14:49

Hvert femte barn født i 1995 eller senere oplevet et seksuelt overgreb, viser nye tal fra Befolkningsundersøgelse 2018.

Særligt i det Østgrønland står det slemt til, hvor knap halvdelen af borgere under 60 år i Tasiilaq-distriktet på østkysten fortæller, at de er blevet seksuelt misbrugte i deres opvækst.

Det fremgår i en DR-dokumentar, der bliver sendt mandag aften.

De danske myndigheder bør hårdt gribe ind, mener grønlandsordfører Søren Espersen (DF).

Han vil have, at Danmark sætter Grønland under administration.

- De grønlandske myndigheder har spillet fallit. Den danske stat med skiftende socialministre har tilbudt assistance til det grønlandske selvstyre, men man har afslået det.

- Danmark har en forpligtelse i forhold til børnene og børnekonventionen, der ikke bliver overholdt, siger Søren Espersen.

Han mener, at Danmarks socialminister bør sende et team af fagfolk til Grønland - herunder politi, myndigheder og socialarbejdere.

- Man skal gøre det samme, som man ville gøre, hvis det foregik i Vordingborg Kommune, siger Søren Espersen.

Han åbner desuden for muligheden om at tvangsfjerne de seksuelt misbrugte børn til en plejefamilie i enten Grønland eller Danmark.

Det forslag er ikke holdbart, mener generalsekretær hos Foreningen for Grønlandske Børn Puk Draiby.

- Det er absurd at tænke, at det er løsning. Det vil skade barnet, der er opvokset i den grønlandske kultur og taler det grønlandske sprog, siger Puk Draiby.

Det trækker ifølge generalsekretæren tråde til daniseringen, hvor grønlandske børn blev sendt til Danmark i 50’erne.

- De gik i hundene mange af de mennesker, fordi de fik revet deres rødder op, siger Puk Draiby.

Hun mener ikke, at danske myndigheder med et slag kan rejse til Grønland med en løsning i kufferten.

I stedet mener hun, at problemet skal løse i Grønland, hvor man sidste år lavet en handleplan "Strategi mod overgreb", der skal løbe i fire år.

Samtidig arbejder Foreningen for Grønlandske Børn på at sprede seksualundervisning, hvor de har til hensigt at lære børnene at sætte grænser og bryde tabuet om seksuelle overgreb.

Det er langt fra første gang Søren Espersen foreslår, at Danmark skal blande sig i børns forhold i Grønland. I 2017 bakkede han således op om historiker Thorkild Kjærsgaards forslag om at suspendere Selvstyret og lade Danmark overtage socialområdet.

- Enhver med bare lidt fornuft intakt kan godt se, at det selvfølgelig er en tåbelig idé, lød reaktionen fra borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup (IA).