Detailbranchen: Grønlands import af Carlsberg-øl og Faxe Kondi er i fare

Redaktionen Lørdag, 26. august 2023 - 11:44

Selv om der kun er fire måneder til, at selvstyrets nye bekendtgørelse om emballage til drikkevarer træder i kraft, risikerer Grønland at få et kæmpe emballageproblem. Samtidig er importen fra Danmark af store øl- og sodavandsmærker som Carlsberg, Tuborg, Faxe Kondi og Coca-Cola direkte i fare.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Sådan lyder advarslen fra salgschef Jes Nyborg i en af Grønlands store detailkæder Brugseni.

– Hvis ESANI ikke formår at have et system klar til håndtering af engangsemballage i form af dåser, plast og glasflasker til genanvendelse, kan vi og resten af detailbranchen ikke lovligt importere øl og sodavand fra f.eks. Coop, Carlsberg og Royal Unibrew, siger Jes Nyborg.

Han fastslår, at når Nuuk Imeq fra årsskiftet stopper som øltapperi og læskedriksproducent, er der alvorlig fare for, at Brugseni, Pisiffik, Pilersuisoq og mindre aktører i detailbranchen i Grønland ikke kan begynde at importere øl og sodavand fra Danmark og udlandet.

– Hvis ikke ESANI sammen med Departementet for Landbrug, Selvforsyning, Energi snart finder ud af, hvad de vil med det nye pantsystem, får detailhandlen store udfordringer, siger Jes Nyborg.

Frank Rasmussen, direktør for Grønlands nationale affaldsselskab, ESANI, var for ti måneder siden første gang i Dansk Returpant for at drøfte den politiske proces i Grønland.

Parterne drøftede, om det var muligt at udvide det danske pantsystem til også at omfatte Grønland, og hvordan man i praksis kunne lave en god løsning for Grønland. Det skrev Dansk Retursystems udviklingschef Martin Udengaard Olesen på LinkedIn.

Mangler politiske beslutninger

Men ESANI, der er ejet af de fire grønlandske kommuner, har hverken indledt forhandlinger med eller indgået en aftale med Dansk Retursystem om indsamling af pantbelagte emballager.

– Vi ved, at de danske og grønlandske myndigheder er i dialog. Derfor afventer vi en tilbagemelding fra dem på, hvad vores rolle skal være, og hvilke betingelser vi skal gå ind i Grønland på, siger kommunikationskonsulent Mette Klint fra Dansk Retursystem.

Uden grønlandske regler kan det give store problemer for importen af øl og læskedrikke samt håndteringen af anslået seks millioner tomme dåser, glasflasker og plastflasker.

