Desperate ukrainere prøver at få fat i deres nærmeste

Ritzau Fredag, 11. marts 2022 - 06:58

Familiemedlemmer til personer fanget i den belejrede ukrainske by Mariupol forsøger at komme i kontakt med deres nærmeste.

Det fortæller flere pårørende til borgere i byen til nyhedsbureauet AFP fredag.

Mariupol, hvor der under normale omstændigheder bor omkring 460.000 personer, er uden vand, gas og elektricitet.

Det har været meget svært at kommunikere med folk i byen siden 2. marts.

I en periode på ti dage har der nærmest konstant været bombardementer i byen.

Vidne: Lig i gaderne

Nogle få steder er der dog et svagt telesignal, og herfra er det stadig muligt at komme i kontakt med ens nærmeste.

Den 29-årige lærer Julia flygtede 3. marts fra Mariupol.

Hun har haft held med at få kontakt til sin svigermor, som stadig er i byen og måtte tage til et nærliggende tårn for at bruge telefonen.

Ifølge Julia var det "meget farligt at komme derhen" for hendes svigermor. Men til sidst fik svigermoren fat i Julias mand.

- Hun fortalte, at hun var ok, men angrebene stopper ikke. Der er mange lig på gaden, og ingen begraver dem. De ligger der i flere dage, siger Julia.

Håber på korridor

- Nogle gange kommer personer fra myndighederne og begraver dem alle sammen ved et stort gravsted, fortsætter hun.

Nødhjælpsorganisationer har gentagne gange i løbet af ugen advaret om den humanitære situation i byen.

Ukraines vicepremierminister, Iryna Veresjtjuk, håber, at en såkaldt humanitær korridor bliver åbnet fredag ud af byen. Det vil sige en sikker evakueringsvej for civile. Flere af den slags evakueringsveje har været forsøgt åbnet med varierende held.

Den regionale militæradministration i Mariupol anslår, at 1207 personer er blevet dræbt i byen. Men der kan befinde sig flere under murbrokkerne, lyder det.

EU afviser Ukraines ønske om hurtigt EU-medlemskab

Trods krigen med Rusland vil EU ikke give Ukraine en hurtig vej til EU-medlemskab.

Det står klart, efter de 27 EU-landes stats- og regeringsledere natten til fredag afsluttede første dag på EU-topmødet på Versailles-slottet i Frankrig.

I teksten fra topmødets første dag står der i stedet, at EU vil "styrke båndene" og "partnerskabet" med Ukraine, mens landet forfølger sin "europæiske vej".

På forhånd havde Polen og de baltiske lande ønsket, at teksten fra topmødet indeholdt de afgørende ord om, at Ukraine har et "perspektiv" om at blive "EU-kandidatland".

Det er på EU-sprog det afgørende signal om, at Ukraine reelt er på vej til at blive medlem. Men det kom ikke med i teksten fra topmødet, som blev offentliggjort klokken 03.00 natten til fredag.

Ukraine kan dog knytte et håb til, at der i teksten er en formulering om, at EU-Kommissionen hurtigt skal se på Ukraines ansøgning om at blive medlem ud fra de relevante traktater.