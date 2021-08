Desperate turistoperatører: - Vi har stået sammen i Østgrønland

Thomas Munk Veirum Fredag, 06. august 2021 - 17:46

Torsdag holdt turistoperatører i Østgrønland et nyt møde om situationen som følge af corona-restriktionerne.

Operatørerne er stærkt utilfredse med, at Østgrønland i praksis er lukket land for turister, fordi Icelandair ikke har lov til at flyve fra Island til landsdelen i øjeblikket.

Det ønsker operatørerne ændret:

- Vi har haft dialog med Icelandair, som melder, at de er klar til at klar til flyve, ligeså snart der bliver åbnet op for ruten.

Operatører bag opråbet Ifølge Destination East Greenland står følgende operatører bag opråbet: Hotel Aappalaartoq ved Robert Peroni og Thomas Kristiansen

Hotel Angmagssalik ved Yew Lin Tay og Miki Nicolaisen

Sermilik Adventures ved Line Kristiansen

Arctic Dream ved Lars Anker Møller

Tasiilaq Tours ved Rasmus Poulsen

- Icelandair ønsker at starte op hurtigst muligt og kan beflyve Østgrønland med 30 pax i de mindre fly og 70 i de større maskiner. De potentielle turister kan vi ikke undvære, udtaler Yew Lin Tay fra Arctic Wonderland Tours, der blandt andet står bag Hotel Angmagssalik i Tasiilaq.

Formand: Det bliver ikke lige nu

Turistoperatørerne slår på, at befolkningen i Østgrønland har sluttet op om vaccinationsprogrammet, hvilket betyder, at tæt på 90 procent af befolkningen over 18 år er vaccineret.

Ifølge operatørerne bør det give mulighed for at åbne op til Island.

Men det bliver der ikke noget af lige nu, sagde formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), på et pressemøde torsdag eftermiddag.

Múte B. Egede anerkender dog, at mange bliver vaccineret i Østgrønland:

Må bruge servicekontrakterne

- I Østgrønland bliver en større gruppe af borgerne færdigvaccineret.

- Vi afsøger forskellige muligheder, og jeg håber, at der i den kommende tid vil være mulighed for, at man tager skridtet mod en større åbning. Men lige nu har man allerede mulighed for at flyve til Østgrønland i forhold til de gældende servicekontrakter, lød det fra Múte B. Egede på pressemødet.

Men forbindelsen via servicekontrakterne er for dyr og for langsom i forhold til alternativet fra Icelandair, mener operatørerne, der foreslår, at myndighederne kunne indføre lyntest i Kulusuk for at få gang i turismen.