Design inspireret af Arktis

Redaktionen Søndag, 18. juli 2021 - 10:14

Nickie Isaksen nye efterår-vinter kollektion hedder Isaksen Next Generation og meget passende er den stylet af Malik Isaksen, Nickie og Lars Isaksens søn.

Nickie startede virksomheden i 2002 sammen med sin mor Rita Isaksen, så nu er tredje generation kommet med i udviklingen.

Nickie Isaksen, der er chef designer og ejer af virksomheden, har genoptaget sin kærlighed for skind, uld og strik, og man vil i kommende kollektioner se meget mere af disse eksklusive materialer, alle sammen produceret i Europa, fortæller hun. Lars Isaksen er administrator i familievirksomheden, hvor sønnen nu også er med.

- Isaksen brand har et stort fokus på bæredygtighed og går ikke på kompromis med kvalitet og sin CSR-politik (corporate social responsibility/virksomhedens sociale ansvar), forklarer Nickie Isaksen til Sermitsiaq.

Ny generation

Malik Isaksen arbejder ved siden af sine studier i Isaksen brand butik på Gl. kongevej 143 i København.

- Han står for blandt andet for styling af butikkens vinduer og er meget design dedikeret, siger Nickie Isaksen til Sermitsiaq og tilføjer, at Malik er blevet en stor inspiration for Isaksen brand og hjælper ofte til med at kommentere på valg af farver og styling på fotoshoots og opslag på sociale medier.

Malik tager et forberedende år på Københavns kunstskole til september med henblik på at søge ind på en videregående design eller kunst uddannelse.

- Isaksen design har fået en spirende yngre generation ind under vingerne og fremtiden ser lovende ud, siger Nickie Isaksen til Sermitsiaq.

Læs blandt andet Isaksen Designs udfordringer under corona i Sermitsiaq herunder: