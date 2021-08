Derfor stopper jeg som KNI-formand

Redaktionen Onsdag, 25. august 2021 - 10:03

- Man skal da være helt tonedøv, hvis ikke man konstaterer, at sagerne det forgangne år har kostet på image-kontoen. Jeg håber, at det arbejde, vi i bestyrelsen har udført det seneste år, vil resultere i, at borgerne genvinder tilliden til KNI og flytte fokus tilbage til det gode fundament, som KNI leverer til Grønland. Tillid til KNI er lige så vigtigt som vores øvrige infrastruktur. Med det seneste års oprydning er der god basis for, at vi igen kan være stolte af vores alle sammens virksomhed.

Sådan siger Lars Borris Pedersen til avisen AG, som her for første gang stiller op til et større interview om de mere personlige aspekter af at stå i spidsen for en skandaleramt koncern.

Efter planen skulle KNI’s årsregnskab have været præsenteret på en generalforsamling 14. august. Men arbejdet med at færdiggøre regnskabet har taget længere tid end planlagt, og derfor har Erhvervsstyrelsen forlænget fristen til den 11. oktober, hvor årsregnskabet senest skal være afleveret.

- Generalforsamlingen bliver naturligvis afholdt inden, hvor vi også vil fremlægge regnskabet. KNI er i dialog med ejerne om, hvornår den skal afholdes, oplyser Lars Borris Pedersen, der forklarer, at det er hensynet til, at man får afleveret et korrekt regnskab, der har spillet ind.

Siden nytår har revisionsselskabet PwC været i gang med at afdække, om der blandt andet er hold i anklagerne om kunstigt oppustede lagerværdier, som en tidligere medarbejde tilbage i december 2020 stod frem og fortalte til Sermitsiaq.

