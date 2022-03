Derfor støtter mediehuset fri presse: Det er en ekstrem alvorlig situation

Merete Lindstrøm Tirsdag, 08. marts 2022 - 09:45

Den russiske misinformationskampagne og målrettede angreb på frie ukrainske medier får nu de nordiske medieorganisationer til at gå sammen om at yde direkte støtte til Ukraines frie presse. En solidaritets-aktion, som mediehuset Sermitsiaq.AG aktivt bakker op. Og ikke kun via sit organisatoriske medlemskabs-kontingent.

Det er muligt at supplere støtten til de trængte ukrainske medier med selvstændige bidrag. Den mulighed benytter mediehuset Sermitsiaq.AG sig af med en donation på 25.000 kroner.

- Alle ved, at sandheden er det første offer i enhver krig, siger Christian Schultz-Lorentzen, chefredaktør for AG og administrerende direktør i mediehuset Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Misinformation og kontrol af medierne er en del af den russiske strategi. Derfor er det afgørende, at troværdige medier støttes. Mediehusets økonomiske bidrag skal bidrage til at sikre, at ukrainske medier kan fortsætte med at levere nyheder og reportager til de ukrainske borgere og resten af verden.

Koldfront

Selvom der er over 5.000 kilometer til Ukraine, er det umuligt at lukke øjnene for situationen, som hen over de seneste 2 uger er forværret fra dag til dag.

- Vi befinder os i en ekstrem alvorlig situation, og mediehuset er selv en del af de uafhængige medier. Det eneste vi ved er, at verden ikke længere vil være den samme, uanset udfaldet af krigen mellem Ukraine og Rusland. Men fronterne mellem Rusland og Vesten vil være iskolde. Det vil også påvirke den sikkerhedspolitiske situation i Arktis. Med andre ord: det som sker i Ukraine, vil påvirke os alle, siger Christian Schultz-Lorentzen.

Mediehuset Sermitsiaq.AG har tradition for at yde støtte i særlige situationer. Mediehuset donerede eksempelvis 50.000 kroner til tsunamiofrene ved Uummannaq, og senest modtog Børnetalsmanden og Nanu Børn en del af overskuddet fra salget af en fotobog, som mediehuset udgav op til jul.