Derfor sendes patienter til Riget: En række sygdomme er i stigning

Redaktionen Torsdag, 05. oktober 2023 - 10:46

Nogle gange drømmer bestemte politikerne i Inatsisartut om, at langt færre patienter skal sendes til Danmark. Hvor det meste i stedet kunne klares af det hjemlige sundhedsvæsen.

Dermed kunne der, ifølge politikerne, spares mange penge og meget besvær, og de syge ville få en mere tryg oplevelse ved at have deres familie og venner omkring sig og slippe for rejsen til København.

Men drømmen er netop en drøm – ikke tæt på virkeligheden.

Det skriver avisen AG.

I et nyt videnskabeligt studie om det mangeårige samarbejde med Rigshospitalet i København, gengivet i Ugeskrift for Læger, pointeres det, at det vil kræve en befolkning på og mod fem gange den grønlandske – mellem 200.000 og 250.000 indbyggere – for at kunne »opretholde ekspertise på tværs af alle specialer« i Grønland.

Derfor er samarbejdet med Riget umuligt at slippe udenom.

Stigning

En stor del af henvisningerne til Danmark skyldes kræft eller mistanke om kræft. Men også hjertesygdomme vejer tungt; de fleste tilfælde af hjerteproblemerne skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet med blod og ilt.

Samlet set er der cirka 900 overførsler af patienter om året.

