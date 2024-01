Derfor er de populære

Niels Ole Qvist Torsdag, 11. januar 2024 - 08:56

Obs: Dette er et uddrag fra en artikel i denne uges AG:

Mikaela Engell er kendt for at være en bramfri dame. Den evne svigter heller ikke, når der sættes ord på, hvorfor kongehuset er noget særligt, også 3.500 km væk fra postnummer Amalienborg.

- De er oprigtigt interesseret i Grønland og sætter stor pris på selve kernen i det grønlandske, siger den tidligere rigsombudsmand, som indtil april 2022 var Danmarks højst placerede embedsmand i Nuuk. Og så kommer hendes bramfri tilføjelse:

- Der er jo et paradoks, at kongefamilien kan tiltrække sig så meget kærlighed i en tid med snak om selvstændighed. Det er min opfattelse, at grønlænderne netop mærker, at kongefamilien ER til stede og lytter. Jeg har siddet til en milliard møder med danske embedsmænd og ministre gennem årene, og jeg har endnu til gode at opleve en dansk minister, som, efter at have lyttet til de grønlandske embedsfolk, ikke bagefter har sagt: Det er fint, det I fortæller os dér. Men hvornår har I tænkt jer at gøre tingene på den rigtige måde, som vi gør det!

- Sådan er det ikke med de kongelige. De kommer aldrig med de forbehold og indskydelser. De holder af Grønland, og glæder sig over alt dét, der er grønlandsk, tilføjer Mikaela Engell.

