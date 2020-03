Derfor kører el-kraner på diesel - endnu

Merete Lindstrøm Tirsdag, 10. marts 2020 - 16:41

Tilbage i 2017 indkøbte havneselskabet Sikuki Nuuk Habour A/S to kraner, der kan køre på el. Det skete efter dialog med RAL, der bakkede op om el-kranerne, fortæller direktør for Sikuki, John Rasmussen.

- RAL og Sikuki var enige om, at de to mobile havnekraner skulle være forberedt til el-drift, da vi i Nuuk har adgang til strøm fra vandkraft. Det er en unik og værdifuld ressource, der kan reducere udledning af CO2, NOx og SOx. (Kuldioxid, kvælstof og svovl, red.) fra kranerne, siger han.

Det handler om sikkerhed

I samme ombæring installerede Sikuki fire stik langs kajen, der kan bruges, så kranerne ikke skal køre med uhensigtsmæssigt lange kabler. På trods af det, så kører kranerne på diesel.

Hos Royal Arctic Line oplyser direktør, Verner Hammeken, at man valgte løsningen med diesel fra starten af, fordi det var det sikreste.

- I første omgang skal tingene virke med så lille risiko som muligt, siger han.

RAL fokuserede i begyndelsen meget på at uddanne personalet til at køre med de to nye kraner, husker direktør i Sikuki, John Rasmussen. Han understreger, at det er meget anderledes at betjene de gamle kraner.

John Rasmussen forklarer, at siden den nye havn blev taget i anvendelse, så har kranerne kunnet køre på el. Desuden blev der i oktober 2017 uddannet teknisk personale, der kan håndtere tilkobling af kranerne.

Har været klar til el i to år

I februar 2018 blev kranerne testkørt på el og har ifølge Sikuki-direktøren siden da være klar til el-drift. Men Verner Hammeken forklarer, at der er en grund til, at de ikke har skiftet til el endnu. I øjeblikket er kranerne nemlig ikke 100 procent klar til el.

- I starten vil man ændre så lidt ved tingene som muligt. Nu mangler der en komponent og en medarbejder til at håndtere den voldsomme elektricitet. Kranerne kører jo ikke på 220 volt men 10 kilovolt, siger han.

John Rasmussen bekræfter, at den ene kran fik en skade sidste sommer, og derfor ikke har kunnet overgå til el-drift. Men nu varer det ikke længe, før kranerne skal køre på el, for både den manglende komponent og en medarbejder er på vej til Nuuk, fortæller Verner Hammeken, som bakkes op af Sikuki-direktøren.

- Der arbejdes i øjeblikket seriøst hos både Royal Arctic Line og Sikuki på at få kranerne på el-drift, hvilket forventes inden for et par uger, siger John Rasmussen.