Derfor kan vaccine udløse træthed

Videnskab.dk Lørdag, 24. juli 2021 - 15:00

Hvorfor gør det ondt i musklerne, et stykke tid efter at man har fået en coronavaccine?

Og hvorfor kan vaccinen medføre, at nogle kortvarigt bliver umådeligt trætte?

»Smerter i armen, i nogle dage efter at man har fået en hvilken som helst vaccine, er en helt almindelig reaktion på, at noget fremmed er til stede i kroppen,« forklarer virolog Allan Randrup Thomsen, der er professor på Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, til Videnskab.dk.

»Når vaccinen sprøjtes ind, går der en proces i gang, som er flere timer om at udvikle sig, hvor det første led i kroppens immunforsvar aktiverer det næste og det næste og det næste. Det er en kaskade.«

Beskeder sendes rundt i kroppen

Immunforsvaret begynder blandt andet at sende besked ud i kroppen om den ubudne gæst. Beskeden sendes via signalmolekyler - en slags cellulære postbude, som kaldes cytokiner.

Cytokinerne er med til at informere immunceller om, at den fremmede - altså vaccinen - er trængt ind. Informationen er afgørende for, at der udvikles såkaldt immunologisk hukommelse, så kroppen på et senere tidspunkt kan genkende og bekæmpe coronavirussen, hvis vi bliver smittet.

»Cytokinerne trigger en betændelsestilstand i vævet omkring injektionsstedet. Det er ufarligt og går over i løbet af 48 - 72 timer,« forklarer Allan Randrup Thomsen til Videnskab.dk.

Betændelsestilstanden - det kaldes også inflammation - er kroppens helt normale og nyttige reaktion på, at noget fremmed er trængt ind.

Kroppens reaktion

Kroppen reagerer på betændelsen ved at gå i gang med at gøre rent. Det gør den på samme måde, som hvis man eksempelvis får et sår:

Kroppen frigør kemiske stoffer, som fjerner fremmede mikroorganismer, for eksempel bakterier, så infektionen ikke breder sig.

Forbigående smerter, hævelse og i nogle tilfælde nedsat bevægelighed er en helt normal konsekvens, forklarer Allan Randrup Thomsen.

Cytokinerne, som frigives, når man bliver vaccineret, kan også påvirke kroppen på andre måder. De kan gøre os trætte og give os feber.

Det sker, hvis de kommer ud i blodet og på den måde når frem til andre dele af kroppen, end der hvor man er blevet stukket.

Går over

»Træthed er en del af konsekvensen af de signalmolekyler, der bliver frigivet. Nogle af dem går op og påvirker vores centralnervesystem i hjernen,« siger Allan Randrup Thomsen til Videnskab.dk.

Smerterne, trætheden og feberen går heldigvis over, når kroppen er færdig med at bekæmpe inflammationen.

»Man skal faktisk være glad, hvis man har ondt i armen efter vaccinen, fordi det er et tegn på, at kroppen reagerer, som den skal,« siger Allan Randrup Thomsen til Videnskab.dk.

Men skal man så være bekymret, hvis man ikke har smerter eller bliver træt? Betyder det, at kroppen ikke reagerer, som den skal, og at vaccinen ikke virker?

»Nej, det skal man ikke være nervøs for. Der er en biologisk variation, som betyder, at nogle mennesker reagerer mere end andre. Men de overordnede processer, der sker i kroppen, vil være de samme, uanset om man mærker noget eller ej,« beroliger professoren.