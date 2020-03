Derfor er ældre og kronisk syge mere udsatte

Videnskab.dk Onsdag, 18. marts 2020 - 10:00

Coronasmitten spreder sig i Danmark, og Sundhedsstyrelsens risikovurdering lyder, at sygdommen vil ramme cirka 600.000 danskere.

For de fleste vil COVID-19 kun give lette symptomer, såsom feber, hovedpine og muskelømhed, men for en særligt sårbar gruppe, heriblandt ældre og folk med bestemte kroniske lidelser, kan sygdommen medføre hospitalsindlæggelser og være livstruende. Det skriver Videnskab.dk.

Men hvordan kan det egentlig være?

Fællestrækket i gruppen er, at deres immunforsvar er nedsat i varierende grad, og et svækket immunforsvar er dårligere rustet til at bekæmpe virus.

- Jo dårligere immunforsvaret er, jo højere risiko kan der være for, at virussen sætter sig i de nedre luftveje og bliver til en lungebetændelse, siger virusforsker Søren Riis Paludan, professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

En af de grupper, der ifølge Sundhedsstyrelsen er i særlig risiko i forbindelse med coronavirus, er ældre - særligt dem over 80.

I takt med at vi bliver ældre, bliver immunforsvaret nemlig dårligere til at bekæmpe de virusser, der angriber kroppen, forklarer en forsker i sundhed og sygdom:

- Man skal bruge et velfungerende immunforsvar til at bekæmpe en virusinfektion. Når vi bliver ældre, svækkes immunforsvaret, og derfor ser vi en særligt brat stigning i dødeligheden ved den nye coronavirusinfektion, efter man bliver 80, men det begynder allerede omkring 60, siger Per Brøndsted Höllsberg, professor ved Institut for Biomedicin på Aarhus Universitet, til Videnskab.dk.

Han tilføjer, at det er et mønster, man kender fra influenza-statistikker.

60-årige rådes til forsigtighed

Derfor anbefaler virolog Allan Randrup Thomsen, at folk over 60 år også er mere forsigtige overfor den nye coronavirus. Det, selvom Sundhedsstyrelsen kun inkluderer ældre over 80 år i gruppen af særligt sårbare:

- Sygdommen belaster luftveje og kredsløb. Ens kredsløb bliver generelt dårligere med alderen, siger professoren ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet.

Den nye coronavirus er kan sætte sig i de nedre luftveje og lungerne så man udvikler en lungebetændelse.

Selvom lungebetændelse er en almindelig sygdom i Danmark, kan den være farlig for mennesker, særligt dem, der i forvejen er svækkede. Det gælder eksempelvis de ældre, kronisk syge og svært overvægtige.

Når en lungebetændelse bliver livstruende, skyldes det ikke kun, at man får sværere ved at trække vejret.

- Ny coronavirus starter formentlig i de øvre luftveje og breder sig til lungerne. Det er godt, at immunforsvaret reagerer på den betændelse i lungerne. Men fordi lungerne er så essentielt et organ, så kan immunforsvaret komme til at overreagere, hvis virus ikke bliver bremset hurtigt nok, forklarer Allan Randrup Thomsen fra KU.

Så dannes der en masse stresshormoner fra immunforsvaret, som sætter hele kroppen i alarmberedskab.

Det er en belastning for hjertekarsystemet, og det kan i sidste ende føre til, at der skabes små blodpropper i blodkarrene, samtidig med at hjertet ikke kan holde blodtrykket oppe.

I yderste konsekvens kan det ramme blodforsyningen til organerne og skabe multiorgansvigt.

Flest milde symptomer

Langt de fleste vil opleve milde symptomer ved coronavirus, nogle vil opleve det som en influenza, hvor man bliver rigtigt syg, og for nogle kan det udvikle sig til en alvorlig sygdom, som i yderste konsekvens kan være livstruende.

Sårbare grupper har større risiko for sidstnævnte. Derfor er der god grund til at passe på, hvis man er i den gruppe.