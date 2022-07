Departementschef: Der er styr på situationen efter benzinudslip i Taisusaq

Anders Rytoft Mandag, 04. juli 2022 - 15:19

Det er ingen katastrofe.

Sådan lyder det fra Mette Skarregaard Pedersen, departementschef for Landbrug, Selvforsyning, Energi og miljø.

Hendes udtalelse kommer cirka en uge efter, at et tankanlæg i bygden Tasiusaq blev overfyldt og lækkede omkring 1.000 liter benzin ud i vandet.

Fordamper hurtigt

Mette Skarregaard Pedersen forklarer, at beredskabet i Kommune Kujalleq har opsamlet det, der har været muligt.

Har man allerede nu en idé om, hvor omfattende forureningen har været. Og hvad det har/får af konsekvenser for miljøet?

- Beredskabet har oplyst, at det, der er lækket ud, er benzin. Det fordamper relativ hurtigt i forhold til, hvis det havde været tung olie.

Departementschefen forklarer, at det selvfølgelig altid er skidt at få forurening ud i havet, men er glad for, at det ikke var tung olie, og at beredskabet hurtigt har håndteret situationen.

Ansvarsfordeling

- Man har brugt absorberende pølser. Det er lange opsugende materialer, som beredskabet lægger ud og som suger i overfladen. Det er den bedste metode i den konkrete situation.

Mette Skarregaard Pedersen forklarer, at ansvarsfordelingen generelt er således, at hvis spildet sker på land, så håndteres forureningen af kommunen, men når forureningen kommer ud i havmiljøet, som i tilfældet her, så er Selvstyret altid med inde over.

Selvstyret har i den forbindelse leveret de fornødne redskaber til at indsamle de mange liter benzin, som søndag den 26. juni lækkede ud i vandet i bygden Tasiusaq.