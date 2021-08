Departementschef overtager kriminalforsorgen

Merete Lindstrøm Tirsdag, 17. august 2021 - 13:06

49-årige Julie Præst Wilche har siden 2015 været departementschef i Departementet for Sociale Anliggender og Justitsområdet. Den 1. september tiltræder hun stillingen som ny direktør i kriminalforsorgen.

- Jeg glæder mig utrolig meget til at påbegynde arbejdet for Kriminalforsorgen i Grønland. Det er en stilling, hvor jeg kan kombinere min erfaring og viden fra mit job som departementschef for bl.a. justitsområdet med min viden om mennesker og de aktuelle samfundsudfordringer. Jeg ser frem til samarbejdet med de ansatte i Kriminalforsorgen og med de mange samarbejdspartnere, siger Julie Præst Wilche.

Uddannet sygeplejerske

Den nye direktør er uddannet sygeplejerske og senere uddannet Cand. Scient. Adm. Hun har tidligere været tilknyttet Departementet for Sundhed, hvor hun har bestridt en række stillinger, herunder konstitueret departementschef.

- Jeg glæder mig til at byde Julie Præst Wilche velkommen i kriminalforsorgen. Med hendes store erfaring som departementschef, kan hun være med til at sikre, at den positive udvikling, som Kriminalforsorgen i Grønland har gennemgået de seneste år, fortsætter, siger direktør for kriminalforsorgen Ina Eliasen.

Julie Præst Wilche efterfølger Naaja H. Nathanielsen der fratrådte stillingen ved udgangen af april 2021.