Departementschef Isak Nielsen Kleist er død efter kort tids sygdom

Redaktionen Tirsdag, 26. juli 2022 - 10:41

Naalakkersuisut kan med stor sorg meddele at Departementschef Isak Nielsen Kleist er afgået ved døden 66 år gammel mandag den 25. juli efter alvorlig sygdom.

- Isak Nielsen Kleist har i mange år været en vigtig person i det offentlige i Grønlands Selvstyre og kommuner, både i hans virke som Direktør for Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked i Kommuneqarfik Sermersooq i 2018-2020, og senest i Departementschef for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked hvor han kom tilbage i 2020 til Grønlands Selvstyre, skriver naalakkersuisut i mindeord til departementschefen.

- Isak er kendt for at være en behagelig, lattermild og glad person, og han vil blive stærkt savnet af kollegaer, ansatte og venner.

Isak Nielsen Kleist er også kendt i sportsverdenen, da han tidligere i sine yngre dage har arbejdet som fodboldtræner for rigtig mange unge mennesker. Isak har ikke lagt skjul på at den tid var en god tid med masser af oplevelser for ham, hvor han fik mulighed til at arbejde tæt sammen med de mange unge mennesker han var træner for, lyder det videre.

- På vegne af Naalakkersuisut ønsker jeg at give vores dybeste medfølelse og varmeste tanker til Isak Nielsen Kleists familie og nærmeste.

- Æret være hans minde, skriver Jess Svane.