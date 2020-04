Departementschef forsvarer indblanding

Thomas Munk Veirum Onsdag, 29. april 2020 - 07:57

Departementet for Erhverv bestilte advokatfirmaet DLA Piper til at gennemgå Skattestyrelsens administration af reglerne om obligatorisk pension.

Det var helt på sin plads, da departementet har et medansvar for ordningen, vurderer departementschef i Departementet for Erhverv, Jørn Skov Nielsen, overfor Sermitsiaq.AG.

LÆS OGSÅ: Departementer i internt advokat-opgør

I en mail påpeger Jørn Skov Nielsen, at departementet havde kontakten til de danske myndigheder i forbindelse med, at der skulle fremsættes lovændringer, efter at Finanstilsynet havde afslået, at pensionskassen SISA kunne være en del af ordningen om obligatorisk pension:

Direkte medansvar

- Som konsekvens af Finanstilsynets afgørelse, foranledigede Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked, at der blev vedtaget en ændring i lov om finansiel virksomhed § 304 for så vidt angår Grønland, hvorved SISA ved et fremtidigt udbud kunne påtage sig administration af ordningen, skriver Jørn Skov Nielsen og fortsætter:

- Naalakkersuisoq for Erhverv, Energi, Forskning og Arbejdsmarked(Jess Svane, red.) har således et direkte ressortmæssigt medansvar for, at den obligatoriske pensionsordning bliver gennemført på en ordentligt og lovlig facon.

LÆS OGSÅ: Svane smed bombe kort før samråd

Naalakkersuisoq Jess Svane har ikke ønsket at kommentere på, hvorfor han fik advokatfirmaet DLA Piper til at undersøge Skattestyrelsens administration af reglerne uden at fortælle det til Skattestyrelsen eller Departement for Finanser.

Modtog borgerhenvendelser

Jørn Skov Nielsen oplyser dog, at naalakkersuisoq Jess Svane havde modtaget telefoniske henvendelser fra borgere vedrørende ordningen, og det fik naalakkersuisoq til at gå ind i sagen.

DLA Piper kom i sin undersøgelse frem til, at Skattestyrelsen handlede i strid med loven. Da Departement for Finanser blev præsenteret for den konklusion, så departementet ingen anden udvej, end at få Kammeradvokaten til også at undersøge Skattestyrelsen.

LÆS OGSÅ: Professor: Svanes enegang er uacceptabel

Kammeradvokaten kom frem til de modsatte konklusioner: at Skattestyrelsen overholdt reglerne og at DLA Piper havde udført deres analyse på et mangelfuldt grundlag.

Alle sten bliver vendt

Departementschef Jørn Skov Nielsen skriver, at det er helt almindeligt, at når et sagsområde ressortmæssigt er delt mellem to forvaltninger, at der kan være forskellige syn på, hvordan regler skal tolkes juridisk:

- Det må faktisk betegnes som god praksis, idet den sikrer, at alle sten bliver vendt, så man har et velanalyseret og godt grundlag for en vedvarende korrekt forvaltning af hensyn til borgere og erhvervsliv, skriver Jørn Skov Nielsen.

Juraprofessor Sten Bønsing har overfor Sermitsiaq.AG vurderet, at departement for erhverv som det mindste skulle have fortalt departement for finanser om sin undersøgelse af Skattestyrelsen, blandt andet for at forhindre spild af skattekroner.