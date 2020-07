Departement: Drikkevandet er fint

Merete Lindstrøm Mandag, 06. juli 2020 - 15:12

Departementet for Forskning og Miljø igangsatte efter branden på dumpen i Ilulissat udtagning af ekstra vandprøver af drikkevandssøen.

Hvad er Dioxin Dioxin er et af de mest giftige stoffer, mennesket har frembragt, og det mistænkes for at virke hormonforstyrrende og kræftfremkaldende. Dioxin nedbrydes meget langsomt samtidig med at det ophobes i fedtvæv og forekommer derfor i fedtholdige animalske produkter og fisk. Dioxin dannes ved forbrændingsprocesser og forskellige industrielle processer. Kilde Miljøstyrelsen.

De første prøvesvar indløb omkring d. 11. juni, men de vidste kun niveauet af de såkaldte aromatiske kulbrinter.

Nu er der så indløbet svar omkring indholdet af en anden type giftige stoffer.

- Der er fundet spor af en stofgruppe, der benævnes dioxiner. Det er sandsynligvis en forurening opstået som følge af branden, lyder det i en pressemeddelelse fra selvstyret.

Landslægen har, i samarbejde med udenlandske eksperter, vurderet resultaterne. Der er fundet så lave mængder dioxiner, at de ikke kan anses for at udgøre et betydende sundhedsproblem. Det vurderes derfor, at vandet fortsat kan anvendes som sædvanlig, skriver selvstyret i pressemeddelelsen.

Ingen grænseværdi

Ifølge landslægen er det velkendt, at dioxiner ofte dannes ved brande i for eksempel affald med indhold af mange forskellige materialer.

- Der er ikke faste grænseværdier omkring dioxin i drikkevand i grønlandsk lovgivning, derfor har jeg søgt rådgivning udenfor landet hos eksperter, siger landslæge Henrik L. Hansen til Sermitsiaq.AG.

Han er dog ikke i tvivl om, at det er sikkert at indtage vandet, selvom der er målt en smule dioxin i prøverne.

- Jeg har selv været oppe og drikke af vandet i sidste uge, siger landslæge Henrik L. Hansen